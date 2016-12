WAZ: Spätes Eingeständnis

- Kommentar von Tobias Blasius

zum industriepolitischen Konzept der NRW-SPD

(ots) - Die "industriepolitischen Leitlinien", die

Wirtschaftsminister Duin mit Pomp und Prominenz vorgestellt hat, sind

Leitplanken am Ende des Weges. Sechs Monate vor der Landtagswahl hat

der SPD-Politiker viel Richtiges über die Zukunft des Standorts

zusammenschreiben lassen, das sein Handeln besser von Amtsantritt an

bestimmt hätte.



Doch als der Ostfriese Duin 2012 nach NRW wechselte, war der

Koalitionsvertrag schon geschrieben - mit einer deutlich grünen

Handschrift. Der Wirtschaftsminister hat selbst bereits eingeräumt,

dass er nichts mehr bedauere. Aufgeschreckt vom NRW-Nullwachstum

2015, all den ernüchternden Wirtschaftsgutachten und den

unverkennbaren Mobilisierungserfolgen von Populisten bei vergessenen

Industriearbeitern will sich die SPD als Schutzmacht der einfachen

Arbeitnehmer neu erfinden.



Es ist das späte Eingeständnis, eine Kernklientel mit dem grünen

Credo der "ökologischen Erneuerung" und dem Sozialarbeiter-Pathos

"Kein Kind zurücklassen" glatt übersehen zu haben.







