Yelena Baturina startet luxuriöses Wohnimmobilienprojekt auf Zypern

(ots) -



Geschäftsfrau und Philanthropist Yelena Baturina startet ein neues

Bau- und Konstruktionsprojekt in Europa. Diesen November erwarb eine

ihrer Geschäftseinheiten ein Grundstück an der Küste in einem

erstklassigen Gebiet in Limassol (Zypern), dass für den Bau von

luxuriösen Wohnimmobilien vorgesehen ist.



Die Investition in das Projekt wird sich auf 40 Millionen Euro

belaufen und die Fertigstellung der Konstruktion ist für 2019

geplant. In der nächsten Phase wird eine Ausschreibung für den

architektonischen Entwurf des zukünftigen Baus erfolgen.



Früher in diesem Jahr wurde ein Bauprojekt von Yelena Baturina in

New York gestartet. Ihr US-Unternehmen erwarb eine Reihe von

kommerziellen Gebäuden mit einer Größe von 1500 Quadratmetern im

Herzen von Brooklyn, direkt neben dem Barclay's Center. Die

Erstinvestition beträgt 10 Millionen USD. Das Unternehmen zieht in

Betracht, die Erlaubnis zu beantragen, mit der das Land auf dem es

befindet, in eine Kategorie umzuwandeln, die für Wohnbau zugelassen

ist, sodass ein großangelegtes Bauprojekt umgesetzt werden kann.



Yelena Baturina verlegte ihren Unternehmenshauptsitz im Jahr 2011

nach Europa, nachdem sie ihre wichtigsten russischen Assets, das

Bauunternehmen Inteco, verkauft hatte. Seitdem hat sie eine Reihe

erfolgreicher Geschäftsvorhaben in Angriff genommen. Derzeit gehören

zu ihren Assets ein Netzwerk aus Hotels (Irland, Österreich,

Tschechische Republik und Russland), ein Unternehmen für

Membrankonstruktion (Deutschland), ein Projekt für erneuerbare

Energien (Griechenland und Italien) sowie Investitionen in eine Reihe

von Investmentfonds für Immobilien mit Schwerpunkt auf Wohnungs- und

Gewerbebau sowie Bauvorhaben im Vereinigten Königreich und in den

USA.







Pressekontakt:

007 495 937 2362

bpressoffice(at)gmail.com





Original-Content von: Press Office for Yelena Baturina, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Press Office for Yelena Baturina

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.12.2016 - 19:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1432794

Anzahl Zeichen: 2163

Kontakt-Informationen:

Firma: Press Office for Yelena Baturina

Stadt: London





Diese Pressemitteilung wurde bisher 131 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung