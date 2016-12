Neue Westfälische (Bielefeld): Landschaftsverband soll Umlage weiter senken

Tanz auf der Rasierklinge

Matthias Bungeroth

(ots) - Es ist alle Jahre das gleiche Prozedere: Die

kommunalen Kämmerer zittern schon davor, wenn sie Post aus Münster

bekommen. Wie hoch wird die Umlage diesmal ausfallen, die sie an den

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zahlen müssen, lautet die

bange Frage. Denn diese kannte zuletzt nur eine Richtung: nach oben.

Doch die Gründe für diese Entwicklung entspringen den exorbitanten

Kosten für den Sozialbereich, die im 3,5 Milliarden Euro umfassenden

Haushalt des LWL allein einen Anteil von rund 90 Prozent ausmachen.

Menschen mit Behinderungen haben einen Anspruch auf

Eingliederungshilfe, die ihnen der Bund per Gesetz garantiert. Und

sie werden dank der modernen Medizin immer älter. Das ist gut so. Die

Leistungen bedeuten eine angemessene Form sozialer Teilhabe. So wie

der Bund einen finanziellen Ausgleich für diese Leistungen zahlen

muss, müssen die Gebietskörperschaften eine vorausschauende

Finanzpolitik betreiben, damit die Zahlungen an den LWL nicht zum

Tanz auf der Rasierklinge werden. Denn gäbe es den LWL nicht, müssten

sie die Leistungen selbst übernehmen. Die Kosten wären ungleich

höher.







