Achilles verstärkt das Creatura-Team

Achilles ist neuer Premiumpartner der Brancheninitiative Creatura und erweitert deren jetzt schon beeindruckendes Kompetenzspektrum in Sachen Druckveredelung um weitere spannende Technologien und Techniken.

(firmenpresse) - Druckveredelung ist ein Erfolgsmodell. Das stellt die Brancheninitiative Creatura mit perfekten multisensorischen Inszenierungen immer wieder unter Beweis. Unermüdlich rührt sie die Werbetrommel für Printveredelung und deren vielzählige Möglichkeiten. „Print berührt die Sinne. Da multisensorische Signale vom Menschen schneller wahrgenommen und besser behalten werden, ist die geschickte Kombination unterschiedlicher Veredelungsvarianten ein Garant für Aufmerksamkeit, Glaubwürdigkeit und Wertschätzung“, erklärt Rüdiger Maaß, (Mit-)Initiator der Brancheninitiative Creatura und Geschäftsführer des Fachverband Medienproduktion e.V. (f:mp.).



Das Team um den f:mp, Gräfe Druck & Veredelung, Heidenreich Print, Vogt Foliendruck, Oro Promotion und Touchmore hat mit Achilles veredelt nun einen weiteren kompetenten Premiumpartner an Bord, der mit seinen Kompetenzen als Veredelungsdienstleister dazu prädestiniert ist, die zahlreichen Facetten von Print sichtbar, fühlbar und erlebbar zu machen. „Achilles hat schon viele kreative Ideen und innovative Lösungen entwickelt, um Print weiter voran zu bringen“, kommentiert Rüdiger Maaß.



„Druckveredelung ist attraktiver denn je. Das beweist die Brancheninitiative Creatura mit ihrem Engagement, ihrem Wissenstransfer und ihrer unermüdlichen Arbeit, die Herzen von Printbuyern, Kreativen und Medienproduktionern immer wieder neu für Print zu gewinnen. Das ist für uns als Veredler der entscheidende Grund, um uns als Premiumpartner an Creatura zu beteiligen und gemeinsam mit der Initiative neue Ideen zu entwickeln und neue Märkte zu finden.“ so Andreas Makus, Vertriebsleiter bei Achilles veredelt.



Natürlich wird Achilles auch bei der anstehenden Roadshow „POWER OF PRINT“ mit dabei sein und den Besuchern als Ausstellungspartner neue Ideen für erfolgreiche Printkommunikation mit auf den Weg zu geben.



Weitere Infos zu Creatura und „POWER OF PRINT“ finden Sie unter: http://www.creatura.de/events







Über Creatura:

Die Initiative Creatura (http://www.creatura.de) ist ein gemeinschaftliches Projekt des Fachverbands Medienproduktioner e.V. (f:mp.), der Heidenreich Print GmbH, der Vogt Foliendruck GmbH, der Gräfe Druck & Veredelung GmbH und Touchmore, dem Spezialisten für haptische Markenkommunikation. Dieses Kompetenzteam aus Kommunikationsexperten und Print-Begeisterten hat es sich zum Ziel gesetzt, die Möglichkeiten multisensualer Printkommuniktion zu vermitteln und Begeisterung für das Besondere zu entfachen. Gemeinsam werden Innovationen vorangetrieben und in regelmäßigen Roadshows vorgestellt. Zudem berät Creatura Kreative, Designer, Medienproduktioner, Produktmanager, Werbeagenturen und Marketingabteilungen in der wirkungsvollen Ausgestaltung ihrer Printkommunikation.



Über den Fachverband Medienproduktion (f:mp.)

Als zentrale Schnittstelle im gesamten Publishingprozess spielt der Medienproduktioner eine entscheidende Rolle. Der f:mp. ist ein unabhängiger Berufsverband, der den Medienproduktioner in seiner täglichen Arbeit unterstützt. Als wesentliche Aufgabe übernimmt der f:mp. den Part der beruflichen Weiterbildung in allen Belangen des Medien- und Managementwissens rund um die Medienproduktion. Mit der Ausbildung zum „Geprüften Medienproduktioner/f:mp.®“ bietet der Verband die in Deutschland einzigartige Möglichkeit, ein anerkanntes Zertifikat für verschiedene Fachkompetenzen zu erlangen.

Darüber hinaus arbeitet der f:mp. maßgeblich an der Entwicklung von Branchentrends mit und bietet Möglichkeiten, die technische Basiskompetenz und altbewährtes Fachwissen der Medienproduktioner weiter auszubauen und im Berufsalltag anzuwenden. Doch auch im gesamten Kampagnenprozess einer Dialogmaßnahme spielt besonders die Medienproduktion und Kommunikation eine wichtige Rolle.

Mittlerweile unterstützen über 50 Strategiepartner den f:mp. und seine Aktivitäten. Die Liste der Strategiepartner finden Sie unter http://www.f-mp.de/content/partner/.

Der f:mp. betreibt die Brancheninitiativen Media Mundo (http://www.MediaMundo.biz), PrintPerfection (http://www.PrintPerfection.de), PRINT digital! (http://www.print-digital.biz) Creatura (http://www.creatura.de) und »go visual« (http://www.go-visual.org).



