Stuttgarter Zeitung: zur Debatteüber den Freiburger Mordfall

(ots) - Die Öffentlichkeit bemächtigt sich momentan

mitleidslos der Toten und ihrer Familie. Für sie ist es nicht

ausschließlich Sache eines unabhängigen Gerichts, die Tat zu ahnden

und den Täter zu bestrafen. Weil der Verdächtige Afghane ist, sehen

viele nun die Politik in der Pflicht, die Tat zu kommentieren und

einzuordnen. Sie bietet den Anlass, die Kritik an der

Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf eine

schlichte Formel zu verkürzen: Wären nicht so viele junge muslimische

Männer unkontrolliert nach Deutschland gekommen, würde die junge Frau

heute noch leben.







Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst(at)stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de



Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stuttgarter Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.12.2016 - 19:38

Sprache: Deutsch

News-ID 1432798

Anzahl Zeichen: 948

Kontakt-Informationen:

Firma: Stuttgarter Zeitung

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 124 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung