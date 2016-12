Allg. Zeitung Mainz: Fa niente? / Kommentar von Stefan Schröder zu Italien

(ots) - Das ist der Fluch der bösen Tat. Wochenlang haben

sich Experten die Finger wund geschrieben, um uns weiszumachen,

welche Katastrophe eine Abstimmungsniederlage des italienischen

Ministerpräsidenten Renzi bedeuten würde. EU-Austritt, mindestens

aber Abschied vom Euro, Banken-Untergang und Machtübernahme der

Populisten. So lautete in etwa das Szenario. Jetzt wird

zurückgerudert. Alles nicht so schlimm, fa niente, macht nichts, sagt

der Italiener. Unsinn war es, die Abstimmung über eine

Verfassungsreform zur Entscheidungsschlacht für alles Mögliche zu

erklären. Der Grund für das Referendum war sinnvoll, die Erklärung

war komplex und verwirrte die Wähler. Und die Rahmendaten der

Wirtschaft und der Staatsfinanzen waren vorher so miserabel wie

nachher. Der jetzt zur Lichtgestalt ernannte Matteo Renzi hat sich

nämlich ebenso durchgewurschtelt wie viele seiner Vorgänger. Streng

genommen ist es in Italien weniger wichtig, wer gerade regiert. Wenn

wir uns nicht verrechnet haben, steht demnächst die 65. Regierung in

70 Jahren an. Bis zu 30 Prozent der Wirtschaft spiele sich im

Schatten, also jenseits der Steuergesetzgebung ab, sagen Pessimisten.

Italien ist extrem hoch verschuldet, hat eine immense

Jugendarbeitslosigkeit und muss um den Erhalt seines Bankensystems

bangen. Allerdings haben die Europäer ihr EU-Gründungsmitglied in

wichtigen Momenten - man denke an die Ankunft Tausender Flüchtlinge

aus Afrika - im Stich gelassen. Vertrauen wir also auf die

Improvisationskunst und die Europatreue der südlichen Nachbarn.







