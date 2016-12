Neue Westfälische (Bielefeld): Regierungskrise in Rom

Finstere Aussichten

Julius Müller-Meiningen, Rom

(ots) - Es war für viele Beobachter eine Überraschung:

Die Finanzmärkte reagierten am Montag nicht mit Panik auf den Ausgang

des Verfassungsreferendum in Italien und den Rücktritt von

Ministerpräsident Matteo Renzi. Wie es scheint, gerät der Krisenriese

Italien trotz der Regierungskrise in Rom vorerst nicht ins

Straucheln. Entweder haben die Märkte den negativen Ausgang der

Volksabstimmung bereits vor dem Referendum absorbiert oder Italien

gilt bei den Finanzjongleuren gar nicht als der Wackelkandidat, als

der das Land oft dargestellt worden war. Die Aussichten auf eine

Lösung der politischen Krise in Rom sind allerdings düster wie lange

nicht. Mit Renzi hat sich eine Regierung vorzeitig verabschiedet, die

fest im Sattel saß. Wie es in Italien weitergeht, liegt nun

einerseits in der Hand von Staatspräsident Sergio Mattarella, der die

im Parlament vertretenen Parteien zu Konsultationen einberufen wird.

Regulär endet die Legislaturperiode im Februar 2018, spätestens dann

stehen Neuwahlen an. Mattarella ist versucht, eine Übergangsregierung

einzusetzen, die mit der Neuformung des Wahlrechts eine ganz konkrete

Aufgabe hat. Nicht weniger als auf das Staatsoberhaupt kommt es nun

auch auf die Vorstellungen der Parteien an, die von ganz

unterschiedlichen Interessen geleitet sind. Der Partito Democratico

(PD) ist in Grabenkämpfe verstrickt und kann Neuwahlen nicht

gebrauchen, Parteichef Renzi ist geschwächt. Silvio Berlusconi hat

sein Ziel erreicht, er sitzt mit seiner Forza Italia (FI) nach dem

Rücktritt Renzis wieder mit am Tisch der Macht. Die nicht mit

herkömmlichen politischen Parametern wie "rechts" und "links"

greifbare, populistische 5-Sterne-Bewegung (M5S) um Beppe Grillo, die

in Umfragen gemeinsam mit dem PD vorne liegt, verlangt sobald wie

möglich Neuwahlen. Dass Italien nach der gescheiterten

Verfassungsreform kein funktionierendes Wahlrecht hat, könnte sich



nun fatal auswirken. Denn die drei stärksten Kräfte im Parlament

belauern sich gegenseitig. Denkbar ist vor allem eine vorübergehende

Allianz zwischen Sozialdemokraten und Berlusconis Forza Italia, die

versucht die demokratischen Spielregeln neu zu formen. Die Aussichten

auf Erfolg dabei sind gering. Aus Furcht vor den Populisten der

5-Sterne-Bewegung werden sich die Parteien kaum auf ein

Mehrheitswahlrecht einigen, bei dem nach Wahlen ein klarer Sieger

feststeht. Die Alternative ist ein Verhältniswahlrecht mit wackeligen

Mehrheiten. Italien kennt dieses Leid seit Jahrzehnten. Echte

Veränderungen sind deshalb bis auf Weiteres nicht in Sicht. Das Land

droht in eine politische Dauerkrise und damit in Stillstand zurück zu

fallen. Bis die Investoren den Daumen über Rom senken, wäre es dann

nur eine Frage der Zeit.







