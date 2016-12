Lausitzer Rundschau: Gemischte Gefühle



Zu den Abstimmungen in Österreich und Italien

(ots) - Immerhin, der populistische Landgewinn ist kein

Naturgesetz. In Italien ging das Referendum über eine sehr komplexe

Verfassungsänderung zwar wie allgemein erwartet negativ aus. Aber die

Österreicher sorgten mit der Wahl eines glühenden Europäers an die

Staatsspitze für eine positive Überraschung. Das war nach dem Brexit

und der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten nicht unbedingt zu

erwarten. Allerdings wäre es politisch blauäugig, sich deshalb nun

bequem zurückzulehnen. Auch in Österreich hat fast jeder zweite

Wähler auf nationale Abschottung gesetzt. Ein glänzender Sieg für die

liberalen Demokraten sieht anders aus. Angela Merkel wird deshalb mit

gemischten Gefühlen auf die kommenden Wochen und Monate blicken. Es

geht ja nicht nur um das Schicksal ihrer Europa-Politik. Mit der

Entscheidung in Italien könnte sich auch die wirtschaftliche Krise

auf dem alten Kontinent wieder stärker bemerkbar machen. Mit den von

Matteo Renzi geplanten Verfassungsänderungen sollten überfällig

Reformen erleichtert und das Regierungssystem des Landes nachhaltig

stabilisiert werden. Stattdessen regiert nun bis auf Weiteres die

Unsicherheit in Rom. Neuwahlen sind nicht ausgeschlossen. Und die

Euro-kritische "Fünf-Sterne-Bewegung" hat für den Fall des Wahlsiegs

schon ein Referendum über den Verbleib Italiens in der

Gemeinschaftswährung angekündigt. Ein Austritt ließe sich bei einem

kleinen Land vielleicht noch zu verschmerzen. Aber Italien ist die

drittgrößte Volkswirtschaft in der Euro-Zone und mit 130 Prozent des

Bruttoinlandsprodukts nach Griechenland das am stärksten verschuldete

EU-Land. Die Banken leiden unter faulen Krediten, und die

Jugendarbeitslosigkeit beträgt fast 39 Prozent. Eine politische Krise

ist da so ziemlich das Letzte, was Italien und der Rest Europas jetzt

noch gebrauchen können. Mit dem Rücktritt Renzis geht Merkel



zweifellos ein wichtiger europäischer Verbündeter verloren. Das

bringt auch neue Unwägbarkeiten in der Flüchtlingspolitik mit sich.

Der Strom der Migranten über das Mittelmeer ist wieder stark

angeschwollen. Aus dieser Situation dürfte die rechtpopulistische

Lega Nord in Italien Kapital schlagen. Und auch in Österreich hat der

rechtspopulistische Vormarsch womöglich nur eine Pause eingelegt. Ein

grüner Bundespräsident könnte einen späteren FPÖ-Kanzler sogar

wahrscheinlicher machen. Für die anstehende Bundestagswahl sind das

alles keine guten Vorzeichen. Wenn es den großen Parteien nicht

gelingt, die Menschen von den Vorzügen Europas zu überzeugen, wenn es

ihnen nicht gelingt, wachsende Abstiegsängste mit schlüssigen

Argumenten und zielgerichteten sozialen Verbesserungen einzudämmen,

wird sich auch Deutschland weiter polarisieren. Die AfD lauert

darauf.







