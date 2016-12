Kalender mit Kreativpause

Einzigartig. Kreativ. Dein Moment.

Eine ganz persönliche Weihnachtsgeschenkidee für besondere Momente.

EmotionART Kalender

(firmenpresse) - Welche Farbe haben wir heute?

Diese Frage beantwortet der EmotionART Kalender. Schon an der Verpackung erkennt man, dass es sich um etwas Besonderes handelt. Eine exklusive Holzbox beinhaltet alle Utensilien, die man für sein persönliches Kunstwerk braucht. Natursteinstempel, vier Acrylfarben, ein Kalenderblatt, Pins zur Befestigung an einem Lieblingsplatz sowie eine mehrsprachige Anleitung in folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch und Schwedisch. Der Hersteller verwendet nur hochwertige Materialien und gibt viele Tipps zur Anwendung.



Durch Stempeln des Tageskästchens bewerten Sie den erlebten Tag mit einer Farbe, deren Bedeutung Sie selbst festlegen.



Start für das persönliche Tagebuch der Emotionen kann jeder x-beliebige Tag oder ein besonderes Ereignis sein. Diese einzigartige Übersicht der Erlebnisse wird nach 365 Tagen zu einem Kunstwerk. Der Betrachter ist fasziniert von den dabei entstandenen Farbkombinationen.



Das Ergebnis liegt irgendwo zwischen Piet Mondrian und Friedrich Hundertwasser und ist wegen seiner persönlichen Note mindestens genauso wertvoll - denn in jedem von uns steckt ein Aktionskünstler.



Für größere Bestellmengen oder Firmenpräsente kontaktieren Sie bitte direkt den Hersteller unter Email kalender(at)pbp-agentur.de



Ein Geschenk das Spaß macht nicht nur zur Weihnachtszeit. Es gibt viele Möglichkeiten den Kalender zu verwenden, ein bunter Jahresrückblick für erste Ehejahr, beim Hausbau, und für viele Gelegenheiten, mehr.



Bestellen kann man den EmotionART Kalender im Amazon-Shop für 49,98 ?, zzgl. 3,00 ? Versand. Der Kalender ist alljährlich lieferbar von Oktober bis 31. Januar.



Ergänzende Informationen zur Farbwirkung:



Rot für Lebensfreude, Energie, Vitalität, Entschlossenheit und Tatkraft.

Grün erfrischt macht optimistisch und stärkt das allgemeine Wohlbefinden.

Gelb bringt den Geist in Schwung, wirkt gegen Ermüdung und Arbeitsunlust.



Blau ist die Farbe der Treue und Hingabe, der Lebenskraft und der inneren Verbundenheit.



EmotionART Kalender







