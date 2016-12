Westfalenpost: Referendum in Italien: Wendepunkt in der Geschichte Europas

(ots) - Gut möglich, dass dieser Wahlsonntag einmal als

Wendepunkt in die politische Geschichte Europas eingehen wird. In

Italien steht die Regierung von Matteo Renzi vor dem Aus, die

Populisten von Beppe Grillo bis Silvio Berlusconi setzen bereits zum

Sprung an die Macht an. Sicher ist schon jetzt: Nach dem Wahlabend

von Rom wird die europäische Politik ab sofort noch schwerer

kalkulierbar, als sie es zuletzt ohnehin schon war. Renzi galt, bei

aller Kritik an seiner Politik, als Europäer. Sowohl die

europakritische Fünf-Sterne-Bewegung Grillos als auch die

ausländerfeindliche Lega Nord dürften neuen Aufwind bekommen. Aus dem

europäischen Gründungsmitglied Italien ist ein Wackelkandidat

geworden. Denn was etwa in Italien geschieht, wenn dort das desolate

Bankensystem kollabieren sollte und sich die Finanzmärkte gegen das

Land positionieren, ist unabsehbar. Ein Ausstieg aus dem Euro ist

nicht ausgeschlossen. Kippt aber Italien, ist ein Auseinanderbrechen

des Euroraums oder gar der EU nicht mehr ausgeschlossen. Das

Referendum dürfte zudem die Populisten in anderen EU-Ländern weiter

stärken. Es steht nicht gut um Europa. Die Großthemen Schuldenkrise

und Flüchtlinge sind längst nicht abgehakt, der Brexit-Schock ist

nicht verdaut - und nun wackelt mit Italien ein Kernland der Union.

2017 wird zum Schicksalsjahr der EU. Schaffen es die besonnenen

Kräfte nicht, den scheinbar einfachen Lösungen der Populisten einen

seriösen, für die Menschen nachvollziehbaren Gegenentwurf

entgegenzustellen, wird dieser Wahlsonntag später nicht nur einen

Wendepunkt, sondern den Anfang vom Ende der EU markieren.







