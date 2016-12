Rheinische Post: Kommentar: Alternativlose Merkel-CDU

(ots) - In Essen entschied sich die CDU im Frühjahr

2000, mit Angela Merkel einen Neuanfang zu wagen - als Übergang.

Starke Ministerpräsidenten standen bereit zu übernehmen. Gut 16 Jahre

später kehrt eine umgebaute Christdemokratie mit einer mehrfach

gehäuteten Vorsitzenden erneut in Essen ein. Statt der damaligen

Restzweifel herrscht in der CDU nun Erleichterung, dass Merkel die

Partei auch im 18. und 19. Jahr führen will. Starke potenzielle

Nachfolger sind kaum greifbar. Ein scharf formuliertes

Abschiebe-Papier hat wenigstens einen Hauch von Spannung aufkommen

lassen. Ansonsten erweckt diese CDU im Vorfeld des Parteitages den

Eindruck, sich lieber nicht durch Profildebatten von der Arbeit

ablenken zu lassen. Das entspricht der DNA einer Partei, die sich zum

Regieren geboren wähnt. Das lief lange zur Zufriedenheit der Bürger.

Doch die Flüchtlingspolitik hat das Grundvertrauen in Merkel in ein

Grundmisstrauen verwandelt. Um diese Entwicklung erneut zu wenden,

braucht die CDU eine neue, große Erzählung, mehr jedenfalls als eine

90+x-Prozent-Wiederwahl ihrer alternativlos gewordenen Vorsitzenden.







