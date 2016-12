Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Zugunglück von Bad Aibling

(ots) - Ein Täter, der selbst zum Opfer wird. So scheint

es im Fall von Michael P., der das Zugunglück in Bad Aibling

verschuldet hat. Ein Häufchen Elend, das zu dreieinhalb Jahren Haft

verurteilt wurde - zurecht. Denn durch seine Leichtsinnigkeit

starben zwölf Menschen. Michael P. ist kein Krimineller. Als

gesetzestreu und zuverlässig wird er vor Gericht beschrieben. Doch er

ist auch schuldig der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen

Körperverletzung. Seiner Verantwortung ist der Angeklagte nicht

gerecht geworden. Nicht etwa aus Unwissenheit. Seit dem Jahr 2000

war Michael P. in dieser Funktion tätig. Er war abgelenkt von einem

Handy-Spiel. Dermaßen, dass er falsche Signale setzte und sogar den

Notruf fehlerhaft sendete. Übrig bleiben ein Fahrdienstleiter,

den die Erinnerungen ewig begleiten werden, und die Angehörigen der

Opfer, denen kein Urteil den Schmerz nehmen kann. Die Tragödie ist

eine Warnung dafür, wie sehr uns Smartphones in unseren Bann ziehen.

Eine SMS im Auto reicht und in Sekundenbruchteilen verlieren wir

die Übersicht und Kontrolle. Es sollte uns Mahnung genug sein, das

Handy am Steuer in der Tasche zu lassen.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.12.2016 - 21:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1432817

Anzahl Zeichen: 1512

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 149 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung