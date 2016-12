Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur CDU

(ots) - Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Und

Parteitage dienen dazu, sich der eigenen Werte zu vergewissern. Da

hat die CDU den Delegierten schon gestern eine Vorlage geliefert.

Solide Haushaltspolitik ohne Steuererhöhungen, dafür soll die CDU

auch nach der Bundestagswahl im September 2017 stehen. Das ist gut

so. Auf den ersten Blick sehen die steuerpolitisch verschärften

Formulierungen aus wie eine frühe Absage an einen möglichen grünen

Koalitionspartner auf Bundesebene. Denn die Grünen haben auf ihrem

Parteitag genau das Gegenteil beschlossen. Sie wollen für die

Wiedereinführung der Vermögensteuer kämpfen. Schließt der

CDU-Leitantrag schon heute ein Bündnis mit den Grünen aus? Mit

Sicherheit nicht. »Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben«, hat Angela

Merkel einmal gesagt. Aber die Maut kommt. Die Kanzlerin kann es mit

Konrad Adenauers Motto halten: »Was kümmert mich mein Geschwätz von

gestern, nichts hindert mich, weiser zu werden.« Und wenn Koalitionen

geschmiedet werden, ist viel Weisheit gefragt.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.12.2016 - 21:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1432818

Anzahl Zeichen: 1362

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 141 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung