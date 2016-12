Weser-Kurier: Kommentar von Milan Jaegerüber Wohnungslose und die Arroganz der Politik

(ots) - Kurz hatte es doch tatsächlich den Anschein, dass

die Wahl Donald Trumps auch etwas Gutes haben könnte. Als der neue

US-Präsident feststand, überschlugen sich die deutschen Politiker in

ihren Beteuerungen, den Abgehängten mehr Gehör schenken zu wollen.



Keine vier Wochen später erklärt das SPD-geführte

Bundessozialministerium, dass der steile Zuwachs an Wohnungslosen

nicht am Wohnungsmangel, sondern in den persönlichen Problemen der

Menschen begründet liege. Das ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht

aller Betroffener. Es ist auch ein trauriger Beleg dafür, dass

Berufspolitiker und Bürokraten keine Sensoren für die Lebensrealität

der sogenannten kleinen Leute haben. Als ob es den noch gebraucht

hätte.



2014 gab es rund 87.000 Wohnungslose mehr als 2010. Dies allein

anhand von Lebenskrisen erklären zu wollen ist hanebüchen. Und

gefährlich. Gerade für SPD-Politiker. Man muss kein Schwarzmaler

sein, um zu behaupten, dass der Leiharbeiter von heute der Obdachlose

von morgen sein könnte. Und in dem Szenario von Altersarmut und Co.

hat auch ein deutscher Donald Trump seine Rolle sicher.







