Einführung des von der AAOIFI in Zusammenarbeit mit dem World Gold Council entwickelten Scharia-Standards für Gold

Die Rechnungslegungs- und Wirtschaftsprüfungsorganisation für

islamische Finanzinstitutionen (AAOIFI) und der World Gold Council

sind sehr erfreut, die Ausgabe des "Scharia-Standards Nr. 57 für Gold

und diesbezügliche Handelskontrollen" ("der Standard")

bekanntzugeben. In diesem Standard werden die im Einklang mit der

Scharia vereinbarten Regelungen für Gold in seinen verschiedenen

Formen und Kategorien, die Parameter für Goldtransaktionen sowie die

Regelungen für goldbasierte Finanzprodukte in diversen Institutionen

Der Standard wird erstmals spezielle Regeln für die Nutzung von

Gold als Investition in die islamische Finanzindustrie festlegen.

Bisher gibt es diesbezüglich noch keinerlei Regelungen. Der neue

Standard verdeutlicht, dass eine Investition in Gold zulässig ist,

sofern alle relevanten Vorgaben der Scharia, die sich auf die

Besitznahme von Gold sowie die korrekte Berechnung der Zakah

Dr. Hamed Hasan Merah, Secretary General bei AAOIFI, sagte dazu:

"Dieser höchst wichtige Scharia-Standard ist das Ergebnis erheblicher

Bemühungen, die vom Scharia-Vorstand der AAOIFI als einflussreichste

Scharia-Behörde der islamischen Finanzindustrie weltweit unternommen

wurden. Er stellt eine weitere Ergänzung der bestehenden Standards

der AAOIFI dar und deckt die Scharia-konformen Mechanismen für den

Goldhandel sowie für Goldinvestitionen im aktuellen Umfeld ab.

Möglicherweise legt er zudem - zusammen mit den bestehenden, für das

Liquiditätsmanagement islamischer Finanzinstitute gültigen Standards

- den Grundstein für die Entwicklung sowie die Strukturierung neuer

Investitionsprodukte im Einklang mit den Regeln und Vorschriften der

Scharia. Hoffentlich wird dies für die islamische Finanzindustrie

Der Standard wird dazu beitragen, eine neue

Investment-Asset-Klasse zu erschließen, die es islamischen Banken und

anderen Finanzinstituten ermöglichen wird, ihren Kundenstamm zu

erweitern und eine breitere Palette von Spar-, Hedging- und

Aram Shishmanian, CEO des World Gold Council, sagte dazu: "Dies

stellt sowohl für islamische Investoren als auch für die gesamte

Goldbranche eine bahnbrechende Initiative dar. Es erfreut uns, dass

es nun eine endgültige Scharia-Richtlinie hinsichtlich der

Zulässigkeit von Investitionen in Gold gibt. Gold ist ein bewährtes

Instrument zur Vermögenssicherung, auf das islamische Investoren nun

zurückgreifen können, um ihr Vermögen zu schützen und Marktrisiken zu

Die im Rahmen der vom 17. bis 19. November 2016 abgehaltenen

Sitzung des AAOIFI-Scharia-Gremiums geführten Diskussionen über den

Standard (Nr. 57) wurden mit der Genehmigung des endgültigen

Wortlauts der Norm abgeschlossen. Die Entwicklung des Standards

folgte den üblichen strengen Vorgaben der AAOIFI und umfasste einen

Beratungszeitraum sowie öffentliche Anhörungen aller wichtigen

Interessengruppen, um sicherzustellen, dass der endgültige Standard

Der neue Standard wird sowohl auf Arabisch als auch auf Englisch

verfügbar sein und kann von Abonnenten der digitalen Version der

AAOIFI-Standards (Registrierung über die Website oder die mobilen

App-Plattformen von AAOIFI möglich) auf http://www.shariahgold.com

Folgen Sie dem World Gold Council auf Twitter unter (at)goldcouncil

(https://twitter.com/goldcouncil) sowie auf Facebook

(https://www.facebook.com/worldgoldcouncil).



AAOIFI könnten Sie ebenfalls auf Twitter unter (at)

(https://twitter.com/aaoifi_org) AAOIFI_ORG

Um mehr über die Konditionen für Goldinvestitionen auf dem

islamischen Finanzmarkt zu erfahren, lesen Sie bitte unseren

Forschungsbericht, den Sie hier (http://www.shariahgold.com) abrufen

Hinweis für Redaktionen:



Über AAOIFI



AAOIFI wurde im Jahr 1991 in Bahrain gegründet und ist die

führende internationale Non-Profit-Organisation, die in erster Linie

für die Entwicklung und Ausgabe von Standards für die globale

islamische Finanzindustrie zuständig ist. Unterstützt wird die

Organisation von einer Vielzahl an institutionellen Mitgliedern wie

etwa Zentralbanken und Regulierungsbehörden, Finanzinstituten,

Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie

Rechtsanwaltskanzleien aus über 45 Ländern. Die von der AAOIFI

festgelegten Standards werden derzeit von führenden islamischen

Finanzinstituten auf der ganzen Welt befolgt und haben zu einer

umfassenderen Harmonisierung der internationalen islamischen

Über den World Gold Council



Der World Gold Council ist die Marktentwicklungsorganisation für

die Goldindustrie. Unser Ziel ist es, die Nachfrage nach Gold zu

stimulieren und aufrechtzuerhalten, die Branchenführerschaft zu

wahren und die globale Autorität auf dem Goldmarkt zu sein.



Wir entwickeln goldbasierte Lösungen, Dienstleistungen und

Produkte auf Grundlage maßgebender Marktkenntnisse und arbeiten mit

einer Reihe von Partnern zusammen, um unsere Ideen in die Tat

umzusetzen. Daraus resultiert eine strukturelle Verschiebung der

Nachfrage nach Gold in wichtigen Marktsektoren. Wir bieten Einblicke

in die internationalen Goldmärkte und unterstützen Personen dabei,

die vermögenssichernden Eigenschaften von Gold sowie dessen Rolle bei

der Erfüllung sozialer und ökologischer Bedürfnisse der Gesellschaft

Zu den Mitgliedern des World Gold Council zählen weltweit führende

