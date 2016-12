Gruner + Jahr verkauft spanischen Tochterverlag

(ots) - Der Hamburger Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr

(G+J) hat sein Spanien-Geschäft verkauft. Das berichtet das Hamburger

Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de). Neuer Eigentümer

ist Axos Mid Cap, ein Investmentunternehmen mit Sitz in Hamburg, das

auf kleine und mittlere Firmen spezialisiert ist. Die Transaktion

wurde bereits am 1. Dezember 2016 wirksam. Ein Gruner + Jahr-Sprecher

bestätigte den Verkauf auf 'new business'-Anfrage. Der zu Bertelsmann

gehörende Verlag G+J will sich künftig noch stärker auf seine

wichtigen Kernmärkte Deutschland und Frankreich konzentrieren. Andere

Auslandsmärkte werden jeweils überprüft, ob sie noch in die Strategie

passen. Die Hamburger haben sich bereits aus mehreren Ländern

zurückgezogen. So wurde erst kürzlich das Österreich-Geschäft

veräußert.







Datum: 05.12.2016 - 21:55

