Badische Zeitung: Die Reaktionen auf den Fall Maria L. / Der Tod und der Flüchtling

Leitartikel von Thomas Hauser

(ots) - In einer Gesellschaft, die sich von Mördern

unterwandert wähnt, misstraut am Ende jeder jedem. Sie wird anfällig

für Pauschalurteile und pauschale Verdächtigungen. Aus Lügen und

Halbwahrheiten lässt sich dann leicht eine Pogromstimmung schüren.

Ansätze für eine solche Entwicklung kann man derzeit bereits in den

digitalen Netzwerken besichtigen. Das dürfen wir nicht zulassen.

Eine offene Gesellschaft beweist sich nicht bei schönem Wetter,

sondern dann, wenn sie bedroht wird - von außen, wie von innen. Erst

dann zeigt sich, ob ihre Werte tragen und ob sie diese selbst

wirklich ernst nimmt. http://mehr.bz/khs283l







