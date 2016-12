Eine Safari in Kenia – die ideale Ergänzung zum Badeurlaub

kenia-safari.de

(firmenpresse) - Kenia im Osten Afrikas besticht vor allem durch eine Sache: seine artenreiche Tierwelt. Eine Safari ist daher bei einem Aufenthalt in Kenia geradezu ein Muss. Die zweitägige Kurzsafari im Tsavo Ost Nationalpark, die auf kenia-safari.de vorgestellt wird, ist ideal, um einen ersten Eindruck von einer Safari zu bekommen.



Abenteuer in der Wildnis Afrikas erleben



Etwa 120 Kilometer sind es vom Ufer des Indischen Ozeans bis zum Tsavo Ost Nationalpark. Mit dem Landcruiser werden die Safariteilnehmer von ihrem Hotel abgeholt. Nach dem Passieren des Buchuma Gates steht eine kurze Pause an. Direkt im Anschluss daran nimmt die erste spannende Pirschfahrt ihren Anfang. Der Tsavo Ost ist Kenias größter Nationalpark. Charakteristisch für ihn sind die weiten Buschsavannen und die rote Erde, mit der sich die Elefanten bestäuben. Aus den ehemals grauen Dickhäutern werden so die berühmten roten Elefanten des Tsavo Ost Nationalparks. Neben jenen sind im Park Giraffen, Zebras, Impalas, Antilopen, Raubkatzen und viele weitere Tiere zuhause.



Übernachtung im Park und Aufbruch zur Pirschfahrt noch vor dem Frühstück



Übernachtet wird in der komfortablen Ashnil Aruba Lodge. Von jedem Zimmer aus eröffnet sich ein ungehinderter Blick zum Aruba Damm, der Treffpunkt zahlreicher Tiere ist. Am Morgen des zweiten Tages wird noch vor dem Frühstück zu einer Pirschfahrt aufgebrochen, denn dann ist die Chance am größten, den Raubtieren bei der Jagd beizuwohnen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kenia-safari.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Tätigkeitsschwerpunkt der Seite kenia-safari.de ist die Zusammenstellung von Safaris in ostafrikanischen Ländern. Dabei finden sowohl die persönlichen Wünsche des Kunden Berücksichtigung als auch die in über 25 Jahren selbst gesammelten Safarierfahrungen des Teams. Die Unterkünfte wurden vor Ort getestet.

Dies ist eine Pressemitteilung von

kenia-safari.de

Datum: 05.12.2016 - 23:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1432828

Anzahl Zeichen: 1518

Kontakt-Informationen:

Firma: kenia-safari.de

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Taucha

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 05.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 142 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung