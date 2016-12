Indirekte Beleuchtung im Wohnzimmer: kreativ und modern

CHT Cottbuser Haustechnik GmbH

(firmenpresse) - Wenn es um Beleuchtung geht, lassen sich Trends bemerken. Ein aktueller Trend ist die indirekte Beleuchtung im Wohnzimmer. Mit versteckten Lichtquellen wird das Licht mithilfe von Wänden und Decke durch den ganzen Raum gestreut. Das ist modern und zeugt von Kreativität. Erreicht wird die Lichtstreuung nicht mit einer Lampe, sondern mit sogenannten LED-Strips, zu Deutsch Lichtschläuchen mit LED-Technik. Auf cht-cottbus.de werden diese Produkte gezeigt. Hier ist außerdem das weitere Zubehör zum Installieren einer indirekten Beleuchtung zu sehen.



Gemütlichkeit hält im Wohnzimmer Einzug



Mit der indirekten Beleuchtung hält Gemütlichkeit im Wohnzimmer Einzug. Der Raum wird in warmweißes Licht getaucht, das viele Menschen als wärmend und eine heimelige Atmosphäre schaffend empfinden. Als Alternative zu Warmweiß stehen LED-Strips in Tageslichtweiß, in Neutralweiß und mehrfarbig zur Verfügung. Ein Vorteil der LED-Lichtschläuche, die es unter anderem von Heitronic und Philips gibt, ist ihre schmale Bauweise. Sie können problemlos an Fenster- und Stuckleisten, an Treppenstufen und Gardinenleisten sowie in und unter Möbeln angebracht werden. Im Ergebnis können so verschiedenste Lichteffekte erzielt werden.



Platz für gestalterische Freiheit und eigene Ideen



Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Diese Art von Lichttechnik bietet Platz für gestalterische Freiheit und eigene Ideen. Was zur Umsetzung benötigt wird, hält man bei CHT Cottbus bereit. Der Hersteller Eglo hat zum Beispiel ein LED Stripe-System Set im Programm. Es beinhaltet 4 LED-Stäbe mit Kabel, Schalter und Stecker. Das ist schon einmal die Grundausstattung, um den neuen Lichttrend in das eigene Zuhause zu bringen.







Die CHT Cottbuser Haustechnik GmbH unter der Leitung von Thomas Junker ist Betreiber des Onlineshops auf cht-cottbus.de. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Fachhändler für Haustechnik, der auf eine 20-jährige Geschichte zurückblickt. Das Sortiment ist breitgefächert und deckt den gesamten Wohnbereich ab.

den gesamten Wohnbereich ab.



CHT Cottbuser Haustechnik GmbH

CHT Cottbuser Haustechnik GmbH

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Cottbus

Telefon: 030-69566310



