(firmenpresse) - Der Staat Griechenland (amtliche VollformEllinikí Dimokratía ?Hellenische Republik') ist ein Staat in Südosteuropa und ein Mittelmeeranrainerstaat.



Griechenland ist eine parlamentarische Republik mit präsidialen Elementen; die Exekutive liegt bei der Regierung, zum kleineren Teil auch beim Staatspräsidenten.



Die Hauptstadt und Millionenmetropole mit etwa einem Drittel der Einwohner des Landes ist Athen, bedeutende große Städte sind auch Thessaloniki, Patras, Iraklio und Piräus.



Das griechische Staatsgebiet grenzt an Albanien, Mazedonien, Bulgarien und die Türkei.



Geschichte: Das antike Griechenland ist als frühe europäische Hochkultur bekannt, die wichtige Errungenschaften wie die attische Demokratie und Philosophie, frühe Naturwissenschaften und die klassische griechische Architektur hervorbrachte.



Nach dem Ende der Antike und dem Aufgehen in verschiedenen Großreichen wie Byzanz und dem Osmanischen Reich konnte erst im 19. Jahrhundert im Zuge der griechischen Revolution und dem Sieg über die Osmanen wieder ein griechischer Staat gebildet werden.



Die heutige parlamentarische Präsidialdemokratie geht auf das Referendum 1974 zur Abschaffung der Monarchie und für die Einführung der Republik zurück.



Als Seefahrtsnation und Land mit großer Küstenlinie ist Griechenland seit je her sowohl Auswanderungsland als auch Ziel von Emigranten.



Mit der Aufnahme Griechenlands in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1981 begann der Rückgang der selbständigen Beschäftigung. Bis zur Einführung des Euro fiel diese von ursprünglich 52 % (1981) auf 35 % (seit 2008) der Beschäftigten.





Da nicht im gleichen Maße lohnabhängige Arbeit geschaffen wurde, profitierten von der Anbindung des Landes an das Wirtschaftsgeschehen der europäischen Industrienationen und den neu eingerichteten Kohäsionsfonds lediglich große Konzerne, die als Importeure mit westeuropäischen Partnern kooperierten.



An zentraler Stelle im Dienstleistungssektor stehen die Tourismusbranche, der Handel, der Schiffsverkehr sowie neuerdings auch die Finanzdienstleistungen.



