Rheinische Post: Innenminister de Maizière will 2017 deutlich mehr abschieben als 2016 und den Abschiebegewahrsam ausdehnen/"Die große Koalition muss der Ausnahmefall bleiben"

(ots) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU)

hat zum Bundesparteitag der CDU in Essen angekündigt, die Asylpolitik

zu verschärfen. "Wir müssen 2017 deutlich mehr abschieben als im

laufenden Jahr", sagte der CDU-Politiker der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). De Maizière

rechnet für 2016 mit rund 100.000 Abschiebungen. Dazu werde er am 8.

Dezember mit den Ländern weitere Maßnahmen diskutieren, um schneller

rückführen und abschieben zu können. "Dazu gehört zum Beispiel mehr

Zwang bei den Vorladungen von Asylbewerbern. Wenn die Menschen trotz

Ladung bei Gericht oder in ihrer Botschaft nicht erscheinen, muss es

ernste rechtliche Folgen für sie haben. Ein entsprechender Vorschlag

von mir liegt auf dem Tisch", sagte der Christdemokrat. Auch den

Abschiebegewahrsam will de Maizière ausdehnen. "Die vier Tage

Gewahrsam, die jetzt möglich sind, sind zu wenig. Wir brauchen mehr",

sagte er. De Maizière: "Dann können wir effizienter gegen die

vorgehen, die sich einer drohenden Abschiebung entziehen."



De Maizière lehnte im Interview mit der "Rheinischen Post" zudem

die Fortsetzung einer großen Koalition ab. "Eine große Koalition muss

der Ausnahmefall bleiben", sagte das CDU-Vorstandsmitglied. Es sei,

so de Maizière, nicht gut, wenn es keine großen Debatten zwischen den

politischen Lagern im Parlament mehr gebe. Zugleich sagte der

Minister, dass die jetzige große Koalition besser funktioniert habe

als das vorangegangene schwarz-gelbe Bündnis.



Das komplette Interview:



Die CDU schien richtig erleichtert, dass Angela Merkel als

Kanzlerkandidatin noch einmal antritt. Hat die Union sonst niemanden?

De Maizière Die Entscheidung der Bundeskanzlerin, noch einmal

anzutreten, ist gut für die CDU, auch für die CSU und natürlich für

Deutschland. Alle weiteren Spekulationen sind überflüssig. Ich sehe



ich durchaus einige begabte Politikerinnen und Politiker mit

Potential, insbesondere in der nächsten Generation ...



Wen? De Maizière ... deren Namen ich jetzt nicht nenne. Da können

Sie fragen, so oft Sie wollen.



Baut die CDU denn solche Persönlichkeiten bewusst auf? Oder dürfen

die nicht zu schnell hochkommen? De Maizière Wer sich in der

Bundestagsfraktion oder Landesregierungen hervortut, erfährt die

Förderung der Partei. Mehr ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen.



Im neuen Zeitalter des Populismus läuft alles wieder auf eine

große Koalition hinaus, weil die klassischen Formationen Rot-Grün

oder Schwarz-Gelb keine Mehrheit bekommen. Fördert das nicht die

ohnehin große Unzufriedenheit vieler Wähler? De Maizière Ich

bezweifle Ihre Analyse, dass wir in einem Zeitalter des Populismus

leben.



Brexit, Trump, Hofer, Italien - sind das nicht deutliche

Beispiele? De Maizière Es stimmt, dass das, was Sie unter Populismus

verstehen, zunimmt. Aber deswegen vom Zeitalter des Populismus zu

sprechen, halte ich für absolut übertrieben. Populismus kommt

übrigens von Populus, das ist das Volk. Dem besser zuzuhören, hat

noch keinem Politiker geschadet. Aber ich gebe Ihnen recht: Eine

große Koalition muss der Ausnahmefall bleiben. Die Jedenfalls im

Bereich der inneren Sicherheit hat die jetzige große Koalition

allerdings besser gearbeitet als die schwarz-gelbe zuvor. Aber es ist

nicht gut, wenn es keine großen Debatten zwischen den politischen

Lagern im Parlament mehr gibt.



Brauchen wir demokratische Populisten? De Maizière Auch Politiker

in Funktionen und Ämtern müssen uns verändern. Politik darf nicht nur

von denen verstanden werden, die sich innerhalb des S-Bahn-Rings der

Hauptstadt Berlin mit Politik beschäftigen.



Was muss sich konkret ändern? De Maizière Wir müssen besser

zuhören, Dialogformen finden. Das Belehrende und übertriebene

politische Korrektheit müssen raus aus unseren Reden. Zugleich muss

ein Dialog anständig verlaufen.



Wo wollen Sie nicht mehr politisch korrekt sein? De Maizière Wir

haben zum Beispiel bei der Herkunft von Straftätern zu lange

herumgedruckst. Jetzt wird die Herkunft klar benannt, um zu wissen,

wo die Probleme liegen.



Sind denn Flüchtlinge wirklich krimineller? De Maizière Die Syrer

in ihrer Gesamtheit sind unterdurchschnittlich an Straftaten

beteiligt, die Nordafrikaner überdurchschnittlich. Das heißt

natürlich nicht, dass alle Nordafrikaner dann von vorneherein

verdächtig sind. Aber wir müssen die Zahlen zur Kenntnis nehmen.



In den sozialen Netzen wird der Fall der ermordeten Joggerin in

Freiburg heftig diskutiert. Dass der Täter ein 17-jähriger

afghanischer Flüchtling ist, hat zur Aufregung beigetragen. De

Maizière Das ist eine fürchterliche Tat, die Dank guter

Ermittlungsarbeit aufgedeckt wurde. Ja, mit dieser Tat nimmt das

Misstrauen gegen Flüchtlinge wohl zu. Dagegen müssen wir uns aber

stemmen - mit einem besseren Schutz unserer Bürger und einer

rigorosen Strafverfolgung.



Lange Zeit waren viele Flüchtlinge nicht registriert und die

Sicherheitsbehörden konnten Mehrfachtäter kaum identifizieren. Haben

da die Behörden versagt? De Maizière: Nein. Aber es gab kein

zentrales System und damit keinen vollständigen bundesweiten

Überblick bei allen Behörden. Das haben wir geändert. Alle, die einen

Asylantrag gestellt haben, sind mit Fingerabdrücken eindeutig

identifiziert. Diese Daten stehen allen Behörden die sie benötigen

nun auch zur Verfügung.



Und helfen diese Dateien bei der Ermittlung von Straftätern, die

dem IS oder der syrischen Geheimpolizei angehörten? De Maizière

Natürlich können diese Daten auch dabei helfen. Aberdie Dateien mit

den Fingerabdrücken sind wertlos, wenn wir sie nicht abgleichen

können mit internationalen Listen, die diese Straftäter enthalten.

Daher ist die internationale Zusammenarbeit auch so überragend

wichtig.



Viele Bürger haben den Eindruck, dass die Menschen aus dem Nahen

Osten oder Nordafrika erst einmal bleiben, wenn sie im Land sind. Ob

sie tatsächlich asylberechtigt sind, spieltnicht die entscheidende

Rolle. De Maizière Es muss klar sein, dass die, die keinen Schutz

brauchen, Deutschland dann auch wieder verlassen. Hier haben wir viel

geschafft. Es liegt aber auch noch viel Arbeit vor uns. Dieses Jahr

werden wir wohl bis zu 100.000 wieder zurückschicken. Da sind auch

diejenigen dabei, die freiwillig gehen...



... weil wir Geld bezahlen.



De Maizière Wenn es nicht zu viel ist, so dass manche ein Geschäft

daraus machen, ist das absolut sinnvoll und auch günstiger. Wir

müssen aber auch wirklich abschieben. Denn nur wenn auch eine

Abschiebung zu befürchten ist gehen viele andere freiwillig.



Wie viele wollen Sie 2017 abschieben? De Maizière Wir müssen eine

deutlich größere Zahl erreichen. Dafür brauchen wir einen gemeinsamen

Kraftakt von Bund und Ländern



Reichen die jetzigen Methoden dafür aus? De Maizière Wir werden am

8. Dezember mit den Ländern weitere Maßnahmen diskutieren, um

schneller rückführen und abschieben zu können. Dazu gehört zum

Beispiel mehr Zwang bei den Vorladungen von Asylbewerbern. Wenn die

Menschen trotz Ladung bei Gericht oder in ihrer Botschaft nicht

erscheinen, muss es ernste rechtliche Folgen für sie haben. Ein

entsprechender Vorschlag von mir liegt auf dem Tisch.



Die Unternehmensberatung McKinsey hat eine Studie erstellt, wie

man schneller und wirksamer abschieben kann. War Ihnen das nicht

vorher schon klar? De Maizière Wir wissen eine ganze Menge. Aber

keine Behörde, egal ob beim Bund oder in den Ländern, gibt gerne

Schwachstellen zu. Und manchmal ist es eben sinnvoll Sachverstand für

ein Projekt von außen hinzuziehen. Hier können wir zu einer

schnelleren Klärung kommen.



Was würden Sie denn von McKinsey übernehmen? De Maizière Wir

benötigen ein gemeinsames Koordinierungszentrum von Bund und Ländern,

in denen alle staatlichen Stellen die mit dem Thema Abschiebung zu

tun haben,zusammenarbeiten.



Oft tauchen die nicht berechtigten Asylbewerber ab, wenn sie ihren

Aufenthaltsstatus zu verlieren drohen. Was können Sie dagegen tun? De

Maizière Wir müssen die Möglichkeit, solche Personen in

Abschiebegewahrsam zu nehmen, verbessern. Die vier Tage Gewahrsam,

die jetzt möglich sind, sind zu wenig. Wir brauchen mehr. Dann können

wir effizienter gegen die vorgehen, die sich einer drohenden

Abschiebung entziehen.



Die harte Debatte über die innere Sicherheit zeigt, dass die CDU

in einem Gebiet verliert, in dem die Wähler ihr Kompetenz zumessen.

Das haben klassisch die Konservativen in Ihrer Partei besetzt. Gibt

es die nicht mehr? De Maizière Die CDU ist weiterhin eine

konservative Partei, genauso wie sie auch christlich-soziale und

liberale Wurzeln hat. Das eine sollte man nicht gegen das andere

aufwiegen.



Was ist denn heute konservativ? De Maizière Konservativ ist eine

Haltung. Sie stellt das Gemeinwohl vor den Egoismus, das Land vor die

Partei. Die Ordnung ist für einen Konservativen die Voraussetzung für

Freiheit. Außerdem versteht er sich wertgebunden.



Das ist doch ein weichgespülter Konservatismus. Patriotismus, die

Werte der Familie, bestehend aus Mann, Frau und Kindern, die

Ehrfurcht vor dem Leben an dessen Anfang und Ende und eine soziale

Dienstpflicht waren früher Merkmale eines gelebten Konservatismus. De

Maizière Nein. Außerdem hat sich das geändert. Familie ist heute

nicht nur die klassische Familie, sondern beinhaltet auch andere

Formen. Ein Konservativer hält aber viel von einer lebenslangen

Bindung. Patriotismus heißt für einen Konservativen Einsatz für das

eigene Land. Aber wer sein Vaterland liebt, hasst nicht andere. Der

Schutz des Lebens ist eine christliche Maxime. Eine Dienstpflicht ist

aus konservativer Sicht zu begrüßen, aber die ist nach Europarecht

ein Zwangsdienst, wenn sie nicht der Wehrpflicht dient. Und hier sind

bloße sechs Monate nicht sinnvoll, wenn zugleich die Ansprüche an

eine High-Tech-Armee so hoch sind wie heute.







