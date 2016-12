Rheinische Post: SPD will Steuern für Top-Verdiener erhöhen und Vermögensteuer einführen

(ots) - Die SPD will nach einem Wahlsieg 2017 eine

"maßvolle Anhebung" der Besteuerung von hohen Einkommen, um damit

mittlere und niedrige Einkommen entlasten zu können. Damit würde der

Spitzensteuersatz von 42 Prozent leicht ansteigen. Das erfuhr die in

Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Dienstagausgabe) aus

Kreisen der SPD-Programmkommission "Wirtschaft und Finanzen".



Am stärksten kämen die Pläne laut Kommission etwa einer

alleinerziehenden Mutter mit einem Kind und einem Bruttoeinkommen von

25.000 Euro pro Jahr zugute. Sie würde jährlich um 800 Euro oder 30

Prozent ihres bisherigen Steuerbetrags sparen. Ein

Top-Einkommensbezieher (300.000 Euro Bruttoeinkommen) müsste hingegen

4400 Euro jährlich mehr zahlen. Das wären bis zu fünf Prozent mehr

Steuern.



Zudem erwägt die SPD, den Solidaritätsbeitrag ab 2019 abzusenken.

Sie will ihn umwandeln in einen "Generationen-Soli" zur Finanzierung

einer Untergrenze des Rentenniveaus.



Überdies will die SPD hohe Vermögenseinkünfte und Erbschaften "am

Gemeinwohl" beteiligen, wie es parteiintern heißt. Große Vermögen

sollen wie große Erbschaften besteuert werden.



Auch die Abgeltungsteuer auf Kapitaleinkünfte von derzeit 25

Prozent möchte die SPD im Falle eines Wahlsiegs grundlegend ändern.

Die, die ihr Geld für sich arbeiten lassen, sollen genauso behandelt

werden wie jene, die "ihr Geld mit Arbeit verdienen", heißt es

weiter.







