Rheinische Post: SPD und Linke zählen nach Trump-Wahl bis zu vier Mal so viele Neu-Mitglieder

(ots) - Einen Monat nach der Wahl von Donald Trump zum

künftigen US-Präsidenten registrieren deutsche Parteien ein

Vielfaches an neuen Mitgliedern. Nach Informationen der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) traten demnach im

November fast doppelt so viele Menschen in die SPD ein wie sonst,

nämlich 1850 statt den üblichen 1000. Davon seien 1400 neue

Mitgliedschaften online und überwiegend von jungen Menschen unter 35

Jahren abgeschlossen worden, teilte ein Parteisprecher mit. Man führe

das eindeutig auf einen "Trump-Effekt" zurück. Bei den Linken gab es

mit einer Vervierfachung einen noch größeren Ausschlag nach oben,

auch dort spricht man von einem klaren Zusammenhang mit dem Ergebnis

der US-Wahl. Während die Partei durchschnittlich zehn Mitglieder pro

Woche über ihr Online-Formular hinzugewinnt, waren es in der Woche

nach der US-Wahl 314 - Anträge aus den Kreisverbänden noch nicht

eingerechnet. Die Grünen registrierten nach der Wahl online knapp 260

neue Eintritte, üblich sind 100 wöchentlich. Allerdings könne das

höhere Interesse auch mit dem Parteitag kurz nach der Wahl zu tun

gehabt haben, hieß es aus der Parteizentrale in Berlin. Bei der Union

stellte sich unterdessen kein "Trump-Effekt" ein. Die CSU zählt nach

eigenen Angaben konstant mehr Ein- als Austritte. Für die CDU war

weit wichtiger, dass Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel ihre

Kanzlerkandidatur für 2017 ankündigte. Danach zählte die Partei im

Netz 60 neue Mitglieder pro Tag, üblich sind 15.







