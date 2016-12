Rheinische Post:Özdemir warnt Merkel vor dritter großer Koalition 2017

(ots) - Grünen-Parteichef Cem Özdemir hat die CDU

angesichts des stärker werdenden Rechtspopulismus gewarnt, 2017 eine

dritte große Koalition unter Angela Merkel anzustreben. Özdemir sagte

der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe)

vor dem CDU-Bundesparteitag: "Die CSU streitet mit der CDU, und beide

streiten mit der SPD. So kann unser Land nicht in die Zukunft geführt

werden, und so werden wir die Rechtspopulisten nicht schwächen."

Gegenüber einer großen Koalition hätte ein schwarz-grünes Bündnis

auch deutliche inhaltliche Vorteile. "Grün tut jeder Regierung gut.

Durch eine Politik, die sich auf den Kampf gegen Klimawandel

einstellt, die Digitalisierung aktiv gestaltet, den

gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt und für anständige

Umgangsformen innerhalb der Regierung sorgt", sagte Özdemir.







