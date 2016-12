Infortrends EonStor GS wurde als "Festplatten / Hybrid-Produkt des Jahres" bei den Storage Awards des Storage Magazine ausgezeichnet

(ots) - Infortrends EonStor

GS-Familie wurde von den Lesern des Storage Magazine als

"Festplatten- / Hybridprodukt des Jahres" bei den Storage Awards 2016

ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wurde in Anerkennung der

hervorragenden Leistung des EonStor GS, der erstaunlichen

Cache-Kapazität von 12,8 TB und der Flexibilität mit automatisiertem

4-Ebenen-Tiering ausgezeichnet.



Infortrends SSD Cache ist eine intelligente

Hybrid-Speicherfunktion, die das Datenzugriffsverhalten analysiert

und Daten mit hoher Zugriffsrate erkennt, um sie automatisch in den

SSD-Cache-Pool zu kopieren. Der SSD-Cache verfügt über eine maximale

Cache-Kapazität von 12,8 TB und bietet reichlich Platz für die

Speicherung von Daten, um die Lese-IOPS stark zu beschleunigen und

die Reaktionszeit zu reduzieren.



Eine weitere leistungsfähige hybride Speicherfunktion ist das

automatisierte Tiering. Es bietet, mit maximal 4 Ebenen eine

ausgezeichnete Flexibilität, um Daten in verschiedene Laufwerkstypen

zu sortieren und die Vorteile von SSDs, SAS, NL SAS und SATA HDDs

voll auszuschöpfen. Dies geschieht automatisch, damit IT-Manager Zeit

sparen und die Systemressourcen problemlos verwalten können.



Diese beiden Funktionen, kombiniert mit der Erfahrung von

Infortrend in intelligenten Datenzuweisungsalgorithmen machen die

EonStor GS zu einem verdienten Sieger und motivieren Infortrend, die

technische Entwicklung von Hybrid-Plattenspeicherprodukten

voranzutreiben.



Teddy Lin, General Manager von Infortrend Europe Ltd., sagte: "Wir

sind sehr geehrt diese Auszeichnung zu erhalten. Unsere hybriden

Speicherprodukte zielen darauf ab, beste Leistung und ausgezeichnete

Flexibilität zu günstigen Preisen zu bieten, um unseren Kunden die

beste Benutzererfahrung zu bieten."



Um die vollständige Liste der Gewinner der 2016 Storage Awards zu



sehen, klicken Sie hier. Weitere Informationen über EonStor GS finden

Sie hier.



Über Infortrend



Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von

äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen

des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und

systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit

und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann Branchen

übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten

Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.infortrend.com



Infortrend®, EonStor®, EonNAS® und ESVA® sind Warenzeichen oder

eingetragene Warenzeichen von Infortrend Technology, Inc.; andere

Warenzeichen deren jeweiligen Inhabern.







Pressekontakt:



Infortrend Europe Ltd.

Agnieszka Wesolowska

Tel:+44-1256-305-220

E-mail:marketing.eu(at)infortrend.com



Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Infortrend Technology, Inc.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.12.2016 - 03:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1432842

Anzahl Zeichen: 3201

Kontakt-Informationen:

Firma: Infortrend Technology, Inc.

Stadt: Basingstoke, England





Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung