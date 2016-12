Saarbrücker Zeitung: Millionen Menschen leben im Schnitt nur mit 719 Euro im Monat

(ots) - Das durchschnittliche Einkommen der

armutsgefährdeten Personen in Deutschland lag im vergangenen Jahr nur

bei durchschnittlich 719 Euro im Monat und damit fast 30 Prozent

unterhalb der offiziellen Armutsschwelle. Das geht nach einem Bericht

der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstag-Ausgabe) aus Daten der

EU-Statistikbehörde Eurostat hervor, die die Linksfraktion im

Bundestag angefordert hatte.



Rund 13,4 Millionen Menschen waren 2015 von Armut wegen

Geldproblemen bedroht. Nach EU-Definition gilt als armutsgefährdet,

wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der

Gesamtbevölkerung verfügt. 2015 lag dieser Schwellenwert für eine

alleinlebende Person in Deutschland bei 1033 Euro im Monat. Aus den

detaillierten Angaben von Eurostat geht hervor, wie viel

Nettoeinkommen die an der Armutsschwelle lebenden Personen im Schnitt

tatsächlich beziehen - es sind nur durchschnittlich 719 Euro im

Monat. Damit liegen die Einkünfte im Schnitt beinah um ein Drittel

unter der von der EU definierten, aktuellen Armutsschwelle in

Deutschland.



"Schon mit 1033 Euro im Monat ist das Leben ein ständiger Kampf

mit den Rechnungen", meinte die Sozialexpertin der der Linken, Sabine

Zimmermann. "Millionen Menschen haben aber noch deutlich weniger und

werden oft genug vom Lebensnotwendigen ausgeschlossen."







Pressekontakt:

Saarbrücker Zeitung

Büro Berlin



Telefon: 030/226 20 230



Original-Content von: Saarbr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Saarbrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.12.2016 - 03:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1432843

Anzahl Zeichen: 1695

Kontakt-Informationen:

Firma: Saarbrücker Zeitung

Stadt: Saarbrücken/Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung