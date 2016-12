Breakthrough Prize feiert zum 5. Mal Spitzenleistungen in der Wissenschaft und vergibt auf Silicon Valley-Galazeremonie Preisgelder in Höhe von mehr als 25 Millionen USD

(ots) - Der Breakthrough Prize und seine

Begründer Sergey Brin und Anne Wojcicki, Yuri und Julia Milner sowie

Mark Zuckerberg und Priscilla Chan haben am heutigen Abend die

Empfänger der Breakthrough Prizes 2017 bekanntgegeben. Dies steht

zugleich für den fünften Jahrestag der Organisation, die

Spitzenleistungen in den Biowissenschaften, der Grundlagenphysik und

der Mathematik würdigt. Insgesamt wurden auf der von Morgan Freeman

moderierten Gala-Veranstaltung in Silicon Valley 25 Millionen USD

vergeben. Jeder der der Breakthrough Prizes ist mit einer Summe von 3

Millionen USD dotiert, der finanziell höchstdotierte Einzelpreis im

Bereich der Wissenschaften.



Diesjährig wurden, neben einem mit 3 Millionen USD dotierten,

zwischen drei Gründern und mehr als tausend Mitgliedern des LIGO Team

aufgeteilten Special Breakthrough Prize in Grundlagenphysik,

insgesamt sieben Preise an neun Personen verliehen. Zusätzlich wurden

drei mit 100.000 USD ausgeschriebene "New Horizons in Physics"-Preise

an sechs Physiker, die am Anfang ihrer Karriere stehen und weitere

drei mit 100.000 USD dotierte "New Horizons in Mathematics"-Preise an

vier junge Mathematiker vergeben. In diesem Jahr gab es zwei Gewinner

des Breakthrough Junior Challenge, die jeder jeweils bis zu 400.000

USD in Bildungspreisen für sich selbst, ihre Lehrer und ihre Schulen

in Empfang nehmen konnten.



Der im Jahre 2012 ins Leben gerufene Breakthrough Prize hat

annähernd 200 Millionen USD vergeben, um einen Paradigmenwechsel in

den Bereichen Grundlagenphysik, Biowissenschaften und Mathematik zu

würdigen.



"Die Wissenschaft zu unterstützen ist so wichtig wie nie zuvor",

erklärte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. "Die Preisträger des 2017

Breakthrough Prize stehen für die führende wissenschaftliche

Forschung in Physik, Mathematik und Life Sciences. Ihre



bahnbrechenden Erkenntnisse werden neue Möglichkeiten erschließen und

zu einer für uns alle besseren Welt beitragen".



Der 2017 Breakthrough Prize in Life Sciences ging an Stephen J.

Elledge (Harvard Medical School); Harry F. Noller (University of

California, Santa Cruz); Roeland Nusse (Stanford University);

Yoshinori Ohsumi (Technische Hochschule Tokio); Huda Yahya Zoghbi

(Baylor College of Medicine).



Der 2017 Breakthrough Prize in Grundlagenphysik wurde an Joseph

Polchinski (University of California, Santa Barbara); Andrew

Strominger (Harvard University); und Cumrun Vafa (Harvard University)

verliehen.



Die drei Preisträger konnten sich den bereits im Mai 2016

bekanntgegebenen Empfängern des Sonderpreises in Grundlagenphysik

anschließen. Ronald Drever (California Institute of Technology,

Pasadena), Kip Thorne (California Institute of Technology, Pasadena)

und Rainer Weiss (Massachusetts Institute of Technology) waren im Mai

für den Nachweis von Gravitationswellen ausgezeichnet worden, der

neue Horizonte in der Astronomie und Physik eröffnet. Die drei

Preisträger des Special Prize teilen sich eine 1 Million USD an

Preisgeld, zwei Millionen gehen zu gleichen Teilen an 1012 Mitglieder

des LIGO-Teams.



Der 2017 Breakthrough Prize in Mathematik wurde an Jean Bourgain

(Institute for Advanced Study) vergeben.



Die diesjährige Zeremonie steht für das fünfte Jubiläum der

Organisation. Die Preisträger werden heute Abend im Rahmen von den

Gründern Sergey Brin und Anne Wojcicki, Yuri und Julia Milner, Mark

Zuckerberg und Priscilla Chan sowie Vanity Fair-Herausgeber Graydon

Carter mitausgerichteten einer exklusiven Gala auf der Bühne stehen.

Schauspieler und Academy Award®-Gewinner Morgan Freeman wird als

Gastgeber der Veranstaltung fungieren, in deren Rahmen es einen

Auftritt der mit 15 Grammy Awards® ausgezeichneten Alicia Keys geben

wird. Als prominente Preisverleiher treten Jeremy Irons, Mark und

Scott Kelly, Hiroshi Mikitani (CEO von Rakuten), Sienna Miller, Bryce

Dallas Howard, Vin Diesel, Kevin Durant, Dev Patel, Sundar Pichai

(CEO von Google), Alex Rodriguez, Will.i.am, Susan Wojcicki (CEO von

YouTube) sowie die Begründer des Breakthrough Prize in Erscheinung.

Der Abend wird unter dem Motto "die universelle Reichweite von Ideen"

stehen.



"Wissenschaft ist universell", sagte Yuri Milner. "Sie hat heute

Abend einige der weltweit größten Schauspieler, Sportler, Musiker,

Akademiker, Entrepreneure, Astronauten und, nicht zu vergessen,

Wissenschaftler, zusammengebracht, um zu feiern, was der menschliche

Geist erreichen kann. Und sie macht möglich, dass hier ein

planetenweites Live-Publikum mit dabei ist".



Eines der Highlights sind die Reden der beiden Schülerinnen, die

den Breakthrough Junior Challenge gewonnen haben, Antonella Masini,

18 (Peru) und Deanna See, 17 (Singapur). Der Breakthrough Junior

Challenge ist ein globaler Videowettbewerb im Bereich der

Wissenschaften, der zu kreativem Denken hinsichtlich Grundkonzepten

in den Biowissenschaften, der Physik oder der Mathematik anregen

soll. In Anerkennung ihrer siegreichen Einreichungen erhielten beide

Schülerinnen bis zu 400.000 USD in Bildungspreisen einschließlich

eines Stipendiums im Wert von bis zu 250.000 USD, 50.000 USD für

einen inspirierenden Lehrer und ein wissenschaftliches Labor auf dem

neuestem Stand der Technik im Wert von 100.000 USD.



Für die 2016 Ausgabe des globalen Wettbewerbs gingen mit

Starttermin zum 1. September 2016 Beiträge aus 146 Ländern ein. Der

Breakthrough Junior Challenge wird von Mark Zuckerberg und Priscilla

Chan sowie Yuri und Julia Milner über die Breakthrough Prize

Foundation mit einer Förderung durch Mark Zuckerbergs Fonds in der

Silicon Valley Community Foundation und finanzieller Unterstützung

der Milner Global Foundation finanziert.



"Der Breakthrough Junior Challenge ermutigt die Schüler, die

Welten von Wissenschaft und Mathematik besser zu verstehen und Spaß

daran zu haben", erklärte Breakthrough Prize Mitbegründerin Dr.

Priscilla Chan. "Antonella und Deanna haben beide beste

Zukunftsaussichten in der Welt der Wissenschaften, und ich bin

hocherfreut, sie für ihre Arbeit derart würdigen zu können. Sie

können darüber hinaus hervorragend Geschichten erzählen und besitzen

eine Fähigkeit, diese komplexen Ideen zugänglich und aufregend zu

erfassen und zu vermitteln, die wirklich inspirierend ist. Ich bin

äußerst gespannt darauf, mitzuerleben, wie sie die Welt verändern

werden".



Zusätzlich wurden sechs New Horizons-Preise verliehen, eine

jährlich vergebene und mit jeweils 100.000 USD dotierte Auszeichnung,

die die Leistungen von Physikern und Mathematikern würdigen, die am

Anfang ihrer Karriere stehen.



Der New Horizons in Physics Prize ging an:



- Asimina Arvanitaki (Perimeter Institute, Ontario), Peter W. Graham

(Stanford University) und Surjeet Rajendran (University of

California, Berkeley)

- Simone Giombi (Princeton University) und Xi Yin (Harvard)

- Frans Pretorius (Princeton University)



Der New Horizons in Mathematics Prize ging an:



- Mohammed Abouzaid (Columbia University)

- Hugo Deuminil-Copin (Institut des Hautes Études Scientifiques und

Universität Genf)

- Benjamin Elias (University of Oregon) und Geordie Williamson

(Universität Kyoto und Universität Sydney)



Die Preisverleihung steht zum vierten Male unter der Leitung und

Regie von Don Mischer, gemeinsam mit den ausführenden Produzenten

Charlie Haykel und Juliane Hare von Don Mischer Productions.



Die Gala wurde in vollem Umfang live auf NATIONAL GEOGRAPHIC am

Sonntag, 4. Dezember um 22:00 Uhr/21:00 Uhr ET/CT übertragen. Eine

auf eine Stunde editierte Version der Preisverleihung wird ebenfalls

über FOX am Sonntag, 18. Dezember, von 19:00 Uhr - 20:00 Uhr ET/PT

und global über NATIONAL GEOGRAPHIC in 171 Ländern und 45 Sprachen zu

sehen sein.



2017 BREAKTHROUGH PRIZE IN LIFE SCIENCES



Der Breakthrough Prize in Life Sciences ehrt transformative

Fortschritte zum Verständnis lebender Systeme und zur Verbesserung

des menschlichen Lebens, wobei einer der Preise der Arbeit gewidmet

ist, die zum Verständnis der neurologischen Erkrankungen beiträgt.



Jeder der fünf Gewinner des Life Science-Preises hat 3 Millionen

USD erhalten.



Stephen J. Elledge, Gregor Mendel Professor für Genetik und

Medizin in der Abteilung für Genetik an der Harvard Medical School

und an der Abteilung für Genetik am Brigham and Women's Hospital und

Investigator am Howard Hughes Medical Institute, für seine Darlegung,

wie eukaryotische Zellen Schäden in ihrer DNA spüren und auf diese

reagieren, und Erkenntnisse zur Entwicklung und Behandlung von Krebs.



Harry F. Noller, Direktor des Zentrums für Molekularbiologie der

RNA, Robert L. Sinsheimer Professor für Molekularbiologie und

Professor Emeritus für MCD Biologie an der University of California,

Santa Cruz, für die Entdeckung der zentralen Rolle, die RNA bei der

Bildung der aktiven Zentren des Ribosoms zukommt, der grundlegenden

Maschinerie der Proteinsynthese in allen Zellen, was die moderne

Biologie mit dem Ursprung des Lebens verknüpft und auch erklärt, auf

welche Weise viele natürliche Antibiotika die Proteinsynthese stören.



Roeland Nusse, Professor für Entwicklungsbiologie an der Stanford

University und Investigator am Howard Hughes Medical Institute, für

Pionierforschung zum Wnt-Signalweg, eines der entscheidenden

interzellulären Signalisierungssysteme in der Entwicklungs-, Krebs-

und Stammzellbiologie.



Yoshinori Ohsumi, Honorarprofessor am Institut für Innovative

Forschung an der Technischen Hochschule Tokio, für die Darlegung der

Autophagie, des Recycling-Systems, das Zellen verwenden, um

Nährstoffe aus ihren eigenen unwesentlichen oder beschädigten

Komponenten zu erzeugen.



Huda Yahya Zoghbi, Professorin an den Abteilungen für Pädiatrie,

Molekulare und Humangenetik, Neurologie und Neurowissenschaften am

Baylor College of Medicine, Investigator am Howard Hughes Medical

Institute und Direktorin des Jan and Dan Duncan Neurological Research

Institute (NRI) am Texas Children's Hospital, für die Entdeckung der

genetischen Ursachen und biochemischen Mechanismen der

spinozerebellären Ataxie und des Rett-Syndroms, Erkenntnisse, die

einen Einblick in die Pathogenese neurodegenerativer und

neurologischer Erkrankungen gegeben haben.



2017 BREAKTHROUGH PRIZE IN GRUNDLAGENPHYSIK



Der Breakthrough Prize in Fundamental Physics würdigt wichtige

Erkenntnisse zu den tiefstgründigen Fragestellungen des Universums.



Die drei Gewinner, die sich die Summe von 3 Millionen USD teilen,

sind:



Joseph Polchinski, Professor am Fachbereich für Physik und

Mitglied des Kavli Institut für Theoretische Physik an der University

of California, Santa Barbara;



Andrew Strominger, Direktor des Center for the Fundamental Laws of

Nature an der Harvard University; und,



Cumrun Vafa, Donner Professor für Wissenschaft am Fachbereich für

Physik an der Harvard University,



Alle drei erhielten den Preis für transformative Fortschritte in

der Quantenfeldtheorie, Stringtheorie und Quantengravitation.



2017 BREAKTHROUGH PRIZE IN MATHEMATIK



Der Breakthrough Prize in Mathematics ehrt die besten Mathematiker

der Welt, die zu großen Fortschritten in diesem Bereich beigetragen

haben.



Jean Bourgain, IBM von Neumann Professor an der Fakultät für

Mathematik am Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey,

für mehrere transformative Beiträge zu Analyse, Kombinatorik,

partiellen Differentialgleichungen, hochdimensionaler Geometrie und

Zahlentheorie.



2017 NEW HORIZONS IN PHYSICS PRIZE



Der New Horizons in Physics Prize wird vielversprechenden

Forschern verliehen, die am Anfang ihrer Karriere stehen und bereits

wichtige Arbeit in der Grundlagenphysik geleistet haben.



- Asimina Arvanitaki (Perimeter Institute, Ontario), Peter W. Graham

(Stanford University) und Surjeet Rajendran (University of

California, Berkeley)

- Simone Giombi (Princeton University) und Xi Yin (Harvard)

- Frans Pretorius (Princeton University)



2017 NEW HORIZONS IN MATHEMATICS PRIZE



The New Horizons in Mathematics Prize wird vielversprechenden

Forschern verliehen, die am Anfang ihrer Karriere stehen und bereits

wichtige Arbeit in der Mathematik geleistet haben.



- Mohammed Abouzaid (Columbia University)

- Hugo Deuminil-Copin (Institut des Hautes Études Scientifiques und

Universität Genf)

- Benjamin Elias (University of Oregon) und Geordie Williamson

(Universität Kyoto und Universität Sydney)



2017 BREAKTHROUGH JUNIOR CHALLENGE



Der zweite, jährlich vergebene Breakthrough Junior Challenge

würdigt in diesem Jahr zwei Gewinner - Antonella Masini, 18, aus

Peru, und Deanna See, 17, aus Singapur. Antonella und Deanna erhalten

jeweils bis zu 400.000 USD an Bildungspreisen.



Das von Antonella in der Kategorie Physik eingereichte Video

fokussiert sich auf Quantenverschränkung. Deannas Video für Life

Sciences trägt den Titel "Superbugs! And Our Race against Resistance"

(Superbugs! Unser Wettlauf mit der Resistenz) und beschäftigt sich

mit Antibiotikaresistenz.



Bilder und ausgewähltes Videomaterial der 2017 Breakthrough Prize

Gala mit Begrüßung auf dem rotem Teppich und Preisverleihung können

für Pressezwecke unter folgendem Link heruntergeladen werden:



www.epklink.com/2017BreakthroughPrize



Informationen zum Breakthrough Prizes



Die Breakthrough Prizes zeichnen mittlerweile im fünften Jahr die

weltweit führenden Wissenschaftler aus. Jeder Preis ist mit einer

Summe von 3 Millionen USD dotiert und wird für die Bereiche Life

Sciences (bis zu fünf pro Jahr), Grundlagenphysik (ein Preis pro

Jahr) und Mathematik (ein Preis pro Jahr) vergeben. Darüber hinaus

werden jährlich bis zu drei "New Horizons"-Preise in Physik und bis

zu drei "New Horizons"-Preise in Mathematik an vielversprechende

junge Wissenschaftler verliehen. Die Preisträger nehmen an einer im

Fernsehen übertragenen Award-Verleihung zur Anerkennung ihrer

Verdienste teil, die auch die nächste Generation von Wissenschaftlern

inspirieren soll. Im Rahmen der Feierlichkeit nehmen sie ebenfalls an

einem Programm von Vorlesungen und Diskussionen teil. Begründer der

Breakthrough Prizes waren Sergey Brin und Anne Wojcicki, Mark

Zuckerberg und Priscilla Chan sowie Yuri und Julia Milner.

Auswahlgremien, die sich aus früheren Preisträgern der Breakthrough

Prizes zusammensetzen, wählen die Gewinner aus.



Informationen über die Breakthrough Prizes erhalten Sie unter

www.breakthroughprize.org.







Original-Content von: The Breakthrough Prize



Kommentare zur Pressemitteilung