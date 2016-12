Kirkland Lake Gold Manager kommt zu Treasury Metals

Unter Stewarts Leitung arbeiteten im vergangenen Jahr bei Kirkland Lake Gold Inc. rund 1.350 Mitarbeiter und die Marktkapitalisierung wurde von 240 Mio. auf 1,3 Mrd. CAD gesteigert.

(firmenpresse) - Treasury Metals Inc. (ISIN: / TSX: TML - http://www.commodity-tv.net/c/mid,2697,Company_Presentation/?v=295604 -) gab zum Ende der vergangenen Woche bekannt, das mit Wirkung zum 5. Dezember 2016 Herr Chris Stewart den Posten des President und Chief Executive Officer antritt. Herr Stewart ist ein in Ontario amtlich zugelassener Ingenieur und Absolvent des Bachelor of Science in Bergbauwesen der Queens University. Er kommt von Kirkland Lake Gold Inc. zu Treasury Metals und konnte sich in seinen mehr als 24 Jahren im Rohstoffsektor einen guten Namen aufbauen, da er bereits führende Rohstoffunternehmen in die Produktion geführt, weiter ausgebaut und profitabel gemacht hat.



Treasury Metals hat Herrn Stewart zum Einstieg Optionen auf Belegschaftsaktien gewährt, die ihn berechtigen 900.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,62 CAD pro Stammaktie zu erwerben. 300.000 dieser Optionen sind mit Amtsantritt übertragen worden, wobei der Rest in zwei gleiche Tranchen am ersten und zweiten Jahrestag seiner Anstellung im Unternehmen übertragen werden. Die Optionen verfallen, wenn sie nicht gewandelt werden, drei Jahre nach ihrem Ausgabedatum wertlos.



Wie eingangs bereits erwähnt arbeitete Herr Stewart zuletzt bei Kirkland Lake Gold, wo er als Vice President of Operations für alle Bergbau- und Aufbereitungsaktivitäten des Unternehmens verantwortlich war. Kirkland Lakes vier produzierenden Minen in Ontario, ('Macassa', 'Holt', 'Holloway' und 'Taylor') sowie die laufende Aufbereitungsanlagen 'Macassa', die mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag arbeitet, und 'Holt', die mit 3.000 Tonnen pro Tag arbeitet, beschäftigten im vergangenen Jahr unter Stewarts Leitung mehr als 1.350 Mitarbeiter und produzierten 153.957 Unzen Gold. Mit steigender Betriebsleistung stieg auch Kirklands Marktkapitalisierung von rund 240 Mio. CAD auf über 1,3 Mrd. CAD, nach der erfolgreichen Integration von St. Andrew Goldfields.



Aber auch vor seiner Zeit bei Kirkland Lake Gold konnte er sich in den Jahren zuvor, von 2011 bis 2013, als President und CEO der Liberty Mines Inc. und von 2010 bis 2011 als Projektmanager der Schachtkonstruktion bei BHP Billitons 'Jansen'-Projekt in Saskatoon verdient machen. Ebenfalls war er bereits Vice President of Operations bei der Lake Shore Gold Corporation, wo er für die Betriebe, einschließlich der fortgeschrittenen Entwicklungsarbeiten und des Schachtabteufens, in der neuen 'Timmins'-Mine und der Modernisierung der Aufbereitungsanlage der 'Bell Creek'-Mine verantwortlich war.





Eigentlich begann seine Karriere aber schon vor diesen Management-Positionen, nämlich bei der Dynatec Corporation. Für dieses Unternehmen war er sogar 13 Jahre tätig und begann mit dem Minen-Contracting in Kanada und den USA. Er verwaltete beachtliche Investitions- und Betriebsprojekte für gleich mehrere Unternehmen wie zum Beispiel: Vale Canada Ltd., FNX Mining Company Inc. (heute KGHMI), Xstrata plc. und Goldcorp Inc.



Marc Henderson, Chairman des Board of Directors von Treasury Metals, freut sich diese Koryphäe im Team begrüßen zu können und sagte: "Wir freuen uns Chris als unseren neuen President und CEO begrüßen zu können. Er bringt weitreichende Kenntnisse mit, die ideal für Treasurys aktuelle Phase sind und uns ungemein bei unserem Weg in Richtung Produktion helfen werden. Er verfügt über Erfahrungen in der Konstruktion und auch im Betrieb signifikanter Gold- und Buntmetallbergbauprojekte in Ontario und Umgebung". Auch sein Erfahrungsschatz in der Auftragsvergabe sollte für Treasury von hohem Nutzen sein, was die Verhandlungen bei den Finanzierungs- und Konstruktionsgesprächen vereinfachen werde, erklärte Henderson weiter. Zudem habe er bei einer der bekanntesten Goldminen in Kanada den operativen Turnaround geschafft, was ihn in seiner Auffassung bestärke, dass er genau der richtige Mann für Treasury in diesem Entwicklungsstadium sei, so der Chairman abschließend.



Aber auch der neue President und Chief Executive Officer, Chris Stewart, freut sich auf seine neuen Aufgaben und sagte: "Ich freue mich sehr, die Möglichkeit zum Aufbau und zur Leitung des Teams bei Treasury Metals zu haben, während wir eine brandneue Mine hier in Ontario errichten. Das Team hat bisher großartige Arbeit bei der Entwicklung des Projekts geleistet und meine Fachkenntnisse sind gut geeignet, das Unternehmen durch die letzte Phase in Richtung Entwicklung und letztendlich zur Goldproduktion zu führen". Für ihn sei Ontario ein großartiger juristischer-Bezirk für die Entwicklung eines solch hochgradigen Goldprojekts wie das 'Goliath'-Projekt von Treasury und er sehe eine wahrlich goldene Zukunft für die Aktionäre des Unternehmens, zeigte sich der neue CEO zuversichtlich.



Mit dem neuen Mann an der Spitze kann es nun in großen Schritten weiter in Richtung Produktion gehen. Denn: der Genehmigungsprozess für Treasurys 'Goliath'-Goldprojekt im Nordwesten Ontarios ist bereits weit fortgeschritten und der Beginn einer Machbarkeitsstudie über einen kombinierten Tage- und Untertagebaubetrieb wird schon für Anfang 2017 erwartet.





Kommentare zur Pressemitteilung