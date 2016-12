WAZ: Trump-Wahlkampf als abschreckendes Beispiel:

Merkel ruft Parteien zum respektvollen Umgang auf

(ots) - Der US-Wahlkampf ist für die CDU-Vorsitzende Angela

Merkel offenbar ein abschreckendes Beispiel. "Ich möchte nicht, dass

der Wahlkampf in Deutschland in dem Ton geführt wird, der zum Teil im

US-Wahlkampf geherrscht hat. Wir wollen respektvoll miteinander

streiten; so werde ich es jedenfalls halten", sagte die CDU-Chefin

der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,

Dienstagausgabe). Politiker müssten sich immer aufs Neue fragen, "wie

wir die Menschen erreichen."



Auf die Frage, ob sie sich ändern müsse, antwortete Merkel, "ich

persönlich mache mich mit meinen Fähigkeiten, so wie ich bin, an die

Arbeit." Leben heiße immer auch Veränderung. "Mein Grundansatz aber,

wie ich an die Politik und die Menschen herangehe, der wird immer

unverändert bleiben", versicherte Merkel.



Autorisierte Merkel-Zitate:



Der künftige US-Präsident Donald Trump sprach von den vergessenen

Männern und Frauen, um die er sich kümmern werde. Auch Sie wollen

"Modernisierungsverlierer" zurückgewinnen. Ist es der gleiche Ansatz?

Welche Lehren haben Sie aus der US-Wahl gezogen? Ich möchte nicht,

dass der Wahlkampf in Deutschland in dem Ton geführt wird, der zum

Teil im US-Wahlkampf geherrscht hat. Wir wollen respektvoll

miteinander streiten; so werde ich es jedenfalls halten.



Haben Sie sich mal gefragt, ob Sie sich selbst ändern müssen? Eine

andere Ansprache finden, emotionaler auftreten? Der Erfolg der AfD

zeigt, dass Populisten nicht nur in den USA auf dem Vormarsch sind.

Wir müssen jedem ein Angebot machen. Das ist der Anspruch der CDU als

Volkspartei. Für mich ist jeder Bürger ein Teil des Volkes. Die

Digitalisierung hat die Kommunikationsformen massiv verändert. Die

sozialen Medien sind für viele eine wichtige oder sogar die

wichtigste Informationsquelle. Wir Politiker müssen uns immer aufs



Neue fragen, wie wir die Menschen erreichen. Ich persönlich mache

mich mit meinen Fähigkeiten, so wie ich bin, an die Arbeit. Menschen,

die sich jedoch nie ändern, sind festgefahren. Ich denke da an

Bertolt Brechts berühmte Geschichte von Herrn K., dem einer sagte, er

habe sich gar nicht verändert. Und Brecht schreibt dazu: "Oh, sagte

Herr K und erbleichte". Das Leben heißt also immer auch Veränderung.

Mein Grundansatz aber, wie ich an die Politik und die Menschen

herangehe, der wird immer unverändert bleiben.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.12.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1432848

Anzahl Zeichen: 2895

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 121 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung