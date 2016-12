WAZ: Merkel: Bundestagswahl ist keine

Volksabstimmungüber die Flüchtlingspolitik

(ots) - Der am Dienstag beginnende Parteitag in Essen kommt

für die CDU nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel in

einer "nicht einfachen Zeit". Der in Essen erscheinenden

"Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ, Dienstagausgabe) sagte sie,

"wir erleben eine Welt im Umbruch, manche sagen eine Welt, die aus

den Fugen geraten ist. In dieser Lage wird die CDU als Volkspartei

der Mitte Anfechtungen von links erleben, von Rot-Rot-Grün, wie auch

von ganz rechts, von der AfD." Vor ihrer Entscheidung, 2017 erneut

als Kanzlerin zu kandidieren, hätten viele ihr geraten, "Du musst das

machen in einer schwierigen Situation, Du bist ein Faktor der

Stabilität".



Sie trete an im Wissen, "dass ich unserem Land und meiner Partei

davon noch etwas zurückgeben kann und möchte." Die Bundestagswahl sei

keine Volksabstimmung über die Flüchtlingspolitik. "Sie wird, wie

jede Wahl, eine Entscheidung darüber sein, wem die Bürger zutrauen,

die Probleme zu lösen und das Land auf gutem Weg zu halten". Merkel

räumte allerdings ein, die Ankunft so vieler Flüchtlinge habe die

Gesellschaft polarisiert. Sie sehe es als ihre Aufgabe, "möglichst

viele Menschen, die sich nicht verstanden fühlen, zurückzugewinnen."



Autorisierte Merkel-Zitate:



Frau Bundeskanzlerin, worauf freuen Sie sich beim Parteitag am

meisten und was wollen Sie erreichen? Ich freue mich auf die 1000

Delegierten, mit mir eigentlich 1001. Es ist ein Parteitag in einer

für Deutschland und die Welt nicht einfachen Zeit, wenn ich an den

grauenhaften Krieg in Syrien oder an die globalen

Flüchtlingsbewegungen denke. Und doch kann die CDU auch selbstbewusst

ins Wahljahr starten.



Sie haben gesagt, es werde "ein Wahlkampf, wie wir ihn noch nicht

erlebt haben". Was erwarten Sie konkret? Wir erleben eine Welt im

Umbruch, manche sagen eine Welt, die aus den Fugen geraten ist. In



dieser Lage wird die CDU als Volkspartei der Mitte Anfechtungen von

links erleben, von Rot-Rot-Grün, wie auch von ganz rechts, von der

AfD.



Sind die stärkere Polarisierung in der Gesellschaft und das

Erstarken der AfD die Folge Ihrer Flüchtlingspolitik? Natürlich hat

die Ankunft so vieler Flüchtlinge die Gesellschaft polarisiert. Erst

ging es um ihre Aufnahme, dann um die Frage, ob sie bleiben dürfen

und sich integrieren werden. Ich sehe es als meine Aufgabe, möglichst

viele Menschen, die sich nicht verstanden fühlen, zurückzugewinnen.

Das kann dann gelingen, wenn wir die entstandenen Probleme gut lösen.



Wird die Bundestagswahl zum Plebiszit über ihre

Flüchtlingspolitik? Sie wird, wie jede Wahl, eine Entscheidung

darüber sein, wem die Bürger zutrauen, die Probleme zu lösen und das

Land auf gutem Weg zu halten. Da geht es um die persönlichen

Lebenswünsche der Menschen genauso wie um Fragen von Frieden und

Sicherheit. Ich habe im Zuge der Regionalkonferenzen der CDU den

Eindruck gewonnen, dass sich die Menschen sowohl mit der

Flüchtlingspolitik als auch mit vielen anderen Themen beschäftigen.



Wie viele Narben hat der gut einjährige Streit mit der CSU

hinterlassen? CDU und CSU haben in einem Punkt, der ohne Zweifel

nicht unwichtig ist, eine unterschiedliche Auffassung. Damit sollten

wir leben können. CDU und CSU haben aber zugleich in so vielen

anderen Punkten, auch beim Thema Zuwanderung, gemeinsame

Auffassungen. Viel schwerer als die Unterschiede wiegt das breite

Fundament unserer gemeinsamen Überzeugungen. Das trägt, und auf dem

werden wir ein gemeinsames Wahlprogramm erarbeiten.



Sie haben kürzlich Ihre erneute Kandidatur angekündigt. Verraten

Sie uns, wann Sie sich tatsächlich dazu entschieden haben? Ich habe

sehr viel darüber nachgedacht, weil eine vierte Kandidatur nicht

trivial ist. Es geht um eine Entscheidung für vier Jahre.



Was gab letztlich den Ausschlag? Mich haben viele ermutigt, die

mir sagten: "Du musst das machen in einer schwierigen Situation, Du

bist ein Faktor der Stabilität". All denen habe ich gesagt, dass mich

das ehrt, dass ich alleine aber gar nichts schaffen kann, dass ich

die Unterstützung sehr vieler Menschen in meiner Partei und darüber

hinaus brauche.



Ihnen war es immer wichtig, den richtigen Zeitpunkt für den

Ausstieg aus der Politik zu finden. Ihre Amtsvorgänger sind meist

abgewählt oder von ihrer Partei abgeschüttelt worden.



Gibt es in Ihrem Amt überhaupt einen selbstbestimmten Abgang? Das

wird sich zeigen. Es geht um die Abwägung zwischen Selbstbestimmung

und Verantwortung für andere. Es geht ja nicht in erster Linie und

schon gar nicht allein um mich, sondern um die Zukunft unseres Landes

wie auch die der Partei, die mir viel gegeben hat. Ich weiß, dass ich

unserem Land und meiner Partei davon noch etwas zurückgeben kann und

möchte.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.12.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1432849

Anzahl Zeichen: 5556

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 126 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung