NOZ: Niedersachsens Landwirtschaftsminister ruft zu nationalem Agrarkonsens auf

Osnabrück. Vor der Übernahme des Vorsitzes der

Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern hat Niedersachsens

Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) alle Beteiligten zu

mehr Einigkeit in der Agrarpolitik aufgerufen. In einem Interview mit

der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) sagte Meyer: "Wir müssen

über Parteigrenzen hinweg mit Gesellschaft und Verbänden zu einem

nationalen Agrarkonsens kommen." Ziel müsse eine Vereinbarung darüber

sein, wie gesellschaftlich akzeptierte Tierhaltung in 20 oder 30

Jahren aussehen soll.



Meyer sagte: "Die Politik muss den Landwirten trotz aller

politischer Rivalität eine verbindliche Perspektive bieten, die

Planungssicherheit gibt." Derzeit werde in jedem Bundesland eine

andere Debatte über Tierhaltung geführt, beklagte der

Grünen-Politiker. "Ein Agrar-Konsens sollte zu einer gemeinsamen

Bund-Länder-Tierwohlstrategie führen."



Diese Strategie sollte nach Ansicht Meyers ein rechtsverbindliches

Verbot des Tötens trächtiger Rinder beinhalten, aber auch den

bundesweiten Ausstieg aus dem Kürzen der Schnäbel von Legehennen

einleiten. Zudem sollte das Kürzen der Ringelschwänze bei Ferkel

bundesweit verboten werden. Niedersachsen habe hier in einem

Pilotprojekt gute Erfahrungen gemacht.



Hinsichtlich des massenhaften Tötens männlicher Küken sagte Meyer,

Niedersachsen werde die Praxis definitiv im kommenden Jahr beenden.

"Ich fordere alle anderen Bundesländer und die Bundesregierung auf,

den Ausstieg ebenfalls für 2017 vorzuschreiben", so der

Grünen-Politiker. Allein in Niedersachsen werden nach vormaligen

Mitteilungen des Agrarministeriums jährlich etwa 27 Millionen Küken



direkt nach dem Schlüpfen vergast.







Datum: 06.12.2016 - 05:00

