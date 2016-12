neues deutschland: Italienische PD-Politikerin Garavini hofft auf Rückkehr von Matteo Renzi

(ots) - Nach dem Scheitern der Verfassungsreform sieht die

Sozialdemokratin Laura Garavini in dem zurückgetretenen

Ministerpräsidenten Matteo Renzi dennoch einen Hoffnungsträger für

Italien. "Es handelt sich eben nicht um eine Niederlage von Matteo

Renzi, sondern Italiens und Europas - für all jene, die für

Veränderung sind", sagte Garavini im Interview mit der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe). Es

handele sich bei dem Referendum von Sonntag laut Garavini, die wie

Renzi der Demokratischen Partei (PD) angehört, um eine "schmerzhafte

Etappe". Die Auseinandersetzung zwischen den Populisten und den

Befürwortern der Modernisierung gehe jedoch weiter. Dafür könne das

Land Renzi gut gebrauchen. "Es ist Tatsache, dass ihm Reformen

gelungen sind, die etliche Regierungen jahrzehntelang nicht

hinbekommen haben", so Garavini.



Mit Blick auf die Kritik an der Verfassungsreform auch aus ihrer

eigenen Partei schließt Garavini eine Spaltung der PD nicht aus. "Die

Fronten haben sich während des Wahlkampfes verhärtet. Ich befürchte,

dass eine Versöhnung nicht möglich ist, und würde mich nicht wundern,

wenn es erneut Austritte gibt." Ein Zugehen auf die Linke aus den

Reihen des Ja-Lagers will Garavini nicht ausschließen, die Chancen

dafür seien aber nicht groß. "Auch die linke Front ist in sich

zerstritten", so Garavini. Eigentlich seien selbst die Befürworter

des Neins von der Notwendigkeit einer Verfassungsreform überzeugt.

Nun jedoch werde es sehr schwierig, sich auf eine neue Fassung zu

einigen.







