NOZ: DGB warnt vor "unsinnigen Debatten"über Lebenserwartung und Rentenalter

Osnabrück. Der DGB warnt angesichts großer Unterschiede in der

Lebenserwartung vor "unsinnigen Debatten" über ein höheres

Renteneintrittsalter.



DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach sagte der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (Dienstag): "Im reichen Deutschland sterben arme

Männer rund elf Jahre früher als wohlhabende, bei Frauen beträgt der

Unterschied rund acht Jahre." Wer ein höheres Renteneintrittsalter

fordere und dabei pauschal mit einer gestiegenen Lebenserwartung

operiere, der verkenne gravierende Unterschiede, die von sozialen und

ökonomischen Bedingungen abhingen. Auch in Deutschland gelte mit

zunehmender Arbeitslosigkeit ein ansteigendes Sterblichkeitsrisiko

als belegt, so Buntenbach weiter. "Arbeitslose sterben demnach

früher."



Die DGB-Funktionärin reagierte auf eine Studie der

Zurich-Versicherung, die der "Welt" vorliegt. Armutsgefährdete Männer

in Deutschland haben danach eine Lebenserwartung von gerade mal 70,1

Jahren. Bei Frauen liegt diese bei knapp 77 Jahren. Dagegen können

reiche Männer auf 81 Jahre Lebenszeit hoffen, Frauen auf 85. Als

armutsgefährdet gilt in Deutschland, wer weniger als 60 Prozent des

durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung hat. Reich ist nach

dieser Definition, wer über mehr als 150 Prozent des

durchschnittlichen Einkommens verfügt.



Buntenbach warnte mit Blick auf die Studie vor einer weiteren

Anhebung des Renteneintrittsalters. Sie betonte: "Schon heute

schaffen es nur wenige bis zur regulären Rente. Nur jeder sechste

64-Jährige (15,8 Prozent) arbeitet noch in einem

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Bei den

60-Jährigen sind es lediglich 44,8 Prozent." Und je größer der



Abstand zum gesetzlichen Renteneintrittsalter sei, "desto höher sind

die Abschläge und umso niedriger fällt die Rente aus".



Buntenbach bekräftigte, ein höheres Rentenalter bedeute nichts

anderes als ein Rentenkürzungsprogramm. Sie forderte einen

Kurswechsel in der Rentenpolitik. Die gesetzliche Rente müsse

gestärkt und das gesetzliche Rentenniveau bei 48 Prozent der

Durchschnittslöhne stabilisiert werden.







