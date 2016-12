Aus Brazil Resources wird GoldMining

„Wir freuen uns, den Namen des Unternehmens in GoldMining Inc. zu ändern, um so unser diversifiziertes Projektportfolio und unsere Strategie zum Aufbau einer führenden Gold-Akquisitions- und Entwicklungsgesellschaft für ganz Amerika besser zu reflektieren“.

(firmenpresse) - Ein neuer Name zum Nikolaus: Der im kanadischen Vancouver beheimatete Rohstoffexplorer Brazil Resources Inc. (ISIN: CA1058651094 / TSX-V: BRI - https://www.youtube.com/watch?v=8M-t3pJIfUo -) firmiert ab dem 6. Dezember unter der Bezeichnung GoldMining Inc. und ändert zugleich auch seine Börsensymbole. So werden die Stammaktien des Unternehmens an der kanadischen TSX Venture Exchange ab dem 7. Dezember unter der einprägsamen Buchstabenkombination 'GOLD' (CUSIP: 38149E101) und an der US-Freiverkehrsplattform OTCQX unter dem Symbol 'GLDLF' gehandelt. Die Optionsscheine ('Warrants') der Gesellschaft sollen zudem in Kanada künftig unter dem Symbol 'GOLD.WT' (CUSIP: 38149E119) und in den USA unter der Abkürzung 'GOLWF' notieren.



"Wir freuen uns, den Namen des Unternehmens in GoldMining Inc. zu ändern, um so unser diversifiziertes Projektportfolio und unsere Strategie zum Aufbau einer führenden Gold-Akquisitions- und Entwicklungsgesellschaft für ganz Amerika besser zu reflektieren", so Brazil-Chairman Amir Adnani. "Mit mehr als 21 Mio. USD an Barreserven auf der Hand - und jetzt auch mit einem Namen, der die Ziele unseres Unternehmens besser widerspiegelt - planen wir unser außergewöhnliches Wachstum mit zusätzlichen 'Low-cost'-Akquisitionen von qualitativ hochwertigen Goldprojekten fortzusetzen, um innerhalb dieser Periode des schwachen Goldpreisumfeldes Werte zu schaffen."



Darüber hinaus hat die Gesellschaft im Rahmen ihrer am 23. November abgehaltenen Jahreshauptversammlung die Anpassung der Unternehmenssatzung an die neuen Vorgaben des Canada Business Corporations Act (CBCA) beschlossen. Danach müssen in Zukunft u.a. Aktionäre, die neue Kandidaten für das Direktorium nominieren möchten, die Gesellschaft hierüber rechtzeitig vor der Aktionärsversammlung, bei der diese gewählt werden sollen, in Kenntnis setzen.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können.





Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen.



Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.





