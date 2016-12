Wichtige Info: neue Kurzdomains bei .at-Domains ab dem 06.12.16

Bei der österreichischen Domainendung .at ist es ab dem 6. Dezember erstmals möglich, Kurzdomains zu registrieren. Und dies geht bei Power-Netz besonders günstig.

(firmenpresse) - Bad Gandersheim, 06.12.2016: Power-Netz, das Managed-Hosting-Unternehmen aus Niedersachsen, informiert. dass die österreichische Vergabestelle für Domains, nic.at, am 6. Dezember 2016 eine besondere Form der .at-Domain ins Rennen schickt.



Die Alpenrepublik Österreich hat nicht nur kulinarisch und landschaftlichen viele Besonderheiten zu bieten. Auch im Domainbereich differenziert sich das Land seit vielen Jahren mit einer eigenen Domainendung .at und sichert sich so einen besonderen Wiedererkennungswert.



Ab dem 6. Dezember wird es erstmals möglich sein, Domains mit ein oder zwei Ziffern bzw. Buchstaben (oder auch beides in Kombination) zu registrieren.



Den Startschuss am Nikolaustag nimmt Power-Netz zum Anlass, als offizieller nic.at- Registrar eine besondere Preisaktion zu starten. Im Zeitraum vom 6. Dezember 2016 bis 31.Dezember 2016 gibt es alle .at-Domains bei Power-Netz für nur 11,90 Euro* jährlich (* Alle Preise inkl. der gesetzliche MwSt. in Höhe von 19%. Für Privatkunden im EU-Ausland gelten alle Preise zzgl. der jeweils am Wohnsitz des Kunden geltenden gesetzliche MwSt.).



Marcus Schell, Account Manager bei Power-Netz, berichtet: "Auch wenn Sie nicht aus Österreich kommen, können Sie übrigens eine .at-Domain zum Sonderpreis registrieren. Laut der Registrierungsbedingungen von nic.at sind dafür weder ein Wohn- noch ein Unternehmenssitz in Österreich nötig, um sich eine eigene .at-Domain zu sichern. Viele unserer Kunden verbinden daher die österreichische Domainendung mit interessanten Wortspielereien im Domainbereich, auch wenn sie nichts mit dem Alpenland verbindet."









Über Symgenius GmbH & Co. KG



Power-Netz.de ist ein Geschäftsbereich der Symgenius GmbH & Co. KG. Seit 1998 ist Power-Netz.de als Premium-Hostingprovider für Privat- & Geschäftskunden etabliert und betreut als Technologiepartner im Hintergrund die Basisdienste zahlreicher Internet Service Provider, Agenturen und Reseller. Power-Netz selbst hostet deutsche Top-Präsenzen, betreut nationale und internationale Domains und betreibt in Düsseldorf, Hamburg und Amsterdam hunderte Serversysteme bis hin zu komplexen Clustern. Die Symgenius GmbH & Co. KG ist offizielles Mitglied der DENIC e.G. sowie akkreditierter NIC-AT und EURid-Registrar.





