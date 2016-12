Automatisiertes Lasersystem für Metallspezialist

Die BUMET Hungary Kft. investiert in eine neue Laserschneidanlage der MSF FiberLas Baureihe mit automatischer Rohrbeladung von MicroStep

Neue Laserschneidanlage MSF FiberLas mit automatischer Rohrbeladung

(firmenpresse) - BUMET Hungary Kft. ist ein Spezialist für zahlreiche Metallverarbeitungsmöglichkeiten. Das niederländische Unternehmen BUMET B.V. mit einem Tochterunternehmen BUMET Hungary Kft. in Debrecen, Ungarn, ist auf die Entwicklung, Herstellung und Montage von Blechteilen und Werkzeugen spezialisiert. Um der großen Nachfrage gerecht werden zu können, hat BUMET Hungary Kft. seinen Maschinen- und Anlagenpark nun um einen MSF FiberLas von MicroStep, eine Faserlaserschneidanlage zum Bearbeiten von Blechen und Rohren, erweitert.



Gegründet im Jahr 1954 in Heeze, Niederlande, wo sich bis heute der Hauptsitz von BUMET B.V. befindet, hat sich das Unternehmen in kurzer Zeit europaweit zu einem kompetenten Partner in der Blechbearbeitung entwickelt. So ist auch das Tochterunternehmen im ungarischen Debrecen, etwa 30 Kilometer westlich der rumänischen Grenze, BUMET Hungary Kft., bestens aufgestellt und glänzt mit Kompetenz und langjähriger Erfahrung.



Das Unternehmen verfügt über die Fachkenntnisse und Bearbeitungsmöglichkeiten, um qualitativ hochwertige Werkstücke herzustellen. Beliefert werden sowohl Automobilhersteller als auch die medizinische, die Nahrungsmittel- und die Agrarindustrie. Zum Bearbeitungs- und Serviceportfolio von BUMET Hungary Kft. zählen unter anderem Schneiden, Bohren, Kanten, Pressen und Schweißen. Auch Laserschneiden bietet das Unternehmen seinen Kunden an – neuerdings mit einer hochtechnologischen Anlagenkonfiguration der MSF FiberLas Baureihe von MicroStep.



Präzisere Schnitte dank leistungsstarkem Faserlaser



BUMET Hungary entschied sich für die MicroStep Faserlaserschneidanlage mit einer 4 kW starken YLS-4000 Laserquelle des renommierten Herstellers IPG; eine kompakte Schneidlösung mit hohem Wirkungsgrad. Der Faserlaser ist leistungsstark und optimal darauf ausgelegt, Werkstücke mit hoher Geschwindigkeit und Prozesssicherheit präzise zu schneiden – und das bei minimalen Betriebs- und Wartungskosten.



Ein automatischer Wechseltisch sowie ein Förderband zum Abtransport der Schneidreste gehört bei der CNC-Schneidanlage von MicroStep zur Standardausführung; Reinigung und Kalibrierung der Laserdüse geschieht automatisiert. Die Anlage besticht durch hohe Wirtschaftlichkeit und stromsparenden Betrieb bei gleichzeitig hohen Schneidgeschwindigkeiten.





Rohrschneidvorrichtung mit automatischer Rohrbeladung



Die Laserschneidanlage von BUMET Hungary Kft. ist mit einer Bearbeitungsfläche von 4.000 x 2.000 Millimeter ausgestattet und bietet genug Platz, um auch großformatige Bleche zu bearbeiten. Weiterhin ermöglicht eine individuell konfigurierte Rohrschneidvorrichtung das Schneiden und Bearbeiten von Rohren und Profilen bis zu einem Durchmesser von bis zu 200 Millimeter. Diese Multifunktionalität eröffnet BUMET neue Möglichkeiten, den Workflow zu optimieren und das Angebotsspektrum zu erweitern. Besonderheit der Anlage ist die automatische Rohrbeladung, die für ein Höchstmaß an Präzision sorgt. Die benötigten Materialien werden mittels Lademodulen aufgenommen und in ein Backenfutter eingespannt. Anschließend wird das Werkstück mithilfe der Sensoren, die sich an Backenfutter und Supporten befinden, gescannt und vermessen sowie in die richtige Schneidposition innerhalb der Sicherheitskabine gefahren.





MicroStep zählt zu den weltweit führenden Herstellern CNC-gesteuerter Schneidsysteme. Wir entwickeln und produzieren für unsere Kunden Plasma-, Autogen-, Laser- und Wasserstrahl-Schneidsysteme – von kleinen CNC-Anlagen für Schulen und Werkstätten bis hin zu maßgeschneiderten Fertigungsstraßen für Stahlcenter, Schiffswerften oder die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Darüber hinaus bietet MicroStep Automatisierungssysteme und Softwareapplikationen für fast alle Bereiche der metallverarbeitenden Industrie und den Energiesektor.



Die MicroStep Europa GmbH mit Sitz im bayerischen Bad Wörishofen sowie einer Niederlassung in Dorsten (NRW) gehört zur international tätigen MicroStep Group, die Anfang der 90er-Jahre im slowakischen Bratislava gegründet wurde. MicroStep Europa hält für Kunden aus dem deutschsprachigen Raum ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz vor: Das Unternehmen bietet Beratung, Planung, Finanzierung, Schulung und Support zu allen CNC-gesteuerten Schneidsystemen aus dem Hause MicroStep.



