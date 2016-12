»Forum Reha-Experten« 2017

Termine für IQZ- und RbP-anerkannte Praxis-Seminare von DIETZ stehen fest – Anmeldung ab sofort möglich

(firmenpresse) - Mit dem Weiterbildungsprogramm »Forum Reha-Experten« bietet die DIETZ GmbH als führender Hersteller und Anbieter von Mobilitäts- und Alltagshilfen für die Rehabilitation und Pflege praxisorientierte Schwerpunktseminare speziell für Reha- und Pflegefachkräfte. In vier IQZ- und RbP-zertifizierten Tages-Seminaren vermitteln Experten medizinisches und technisches Basis-Know-how zu den Themen Ergonomische Patientenversorgung, Versorgungen im Bereich Elektromobilität, Versorgungen von Adipositaspatienten sowie Steuerungen von PG. Die Praxis-Seminare werden im Block jeweils pro Quartal angeboten und können einzeln oder in Kombination gebucht werden.



Folgende Seminartermine für 2017 stehen fest:

•Anatomie und Geometrie in der Elektro-Rollstuhlversorgung (Referent Mirko Lenk DIETZ GmbH): 20.03.17, 09.05.17, 25.09.17, 23.11.17

•Ergonomische Patientenversorgung (Referenten Michael Rössler, Petermann GmbH/Mirko Lenk, DIETZ GmbH): 21.03.17, 08.05.17, 26.09.17, 22.11.17

•Steuerungen von PG – Technikschulung (Referent Wolfgang Michl, DIETZ GmbH): 22.03.17, 10.05.17, 27.09.17, 20.11.17

•Die Last mit der Last – XXL-Schulung (Referent Wolfgang Michl, DIETZ GmbH): 23.03.17, 11.05.17, 28.09.17, 21.11.17



Alle Seminare werden in den modern ausgestatteten Tagungsräumen im neuen DIETZ-Firmengebäude in Karlsbad durchgeführt. Dies gibt den Teilnehmern die Gelegenheit, das Unternehmen näher kennenzulernen und Hilfsmittel vor Ort auszuprobieren. Größere Sanitätshäuser oder Pflegeeinrichtungen können die Praxis-Seminare nach individueller Terminabsprache auch als Inhouse-Seminar buchen.



Anmeldungen sind ab sofort möglich. Ausführlichere Informationen zum Seminarprogramm »Forum Reha-Experten« und zu den einzelnen Seminaren gibt es per E-Mail unter seminare(at)dietz-reha.de oder bei DIETZ. www.dietz-reha.de









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dietz-reha.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

DIETZ GmbH Reha-Produkte

Mit einem Produktportfolio von manuellen und Elektro-Rollstühlen, Rollatoren und anderen Gehhilfen, Beatmungshilfen, Produkten für Bad und WC bis hin zu leistungsfähigen Antriebshilfen und Scootern bietet die DIETZ GmbH das komplette Sortiment an durchdachten und technisch ausgefeilten Mobilitäts- und Alltagshilfen für die Rehabilitation und Pflege. Aufgrund der langjährigen Expertise bilden einen besonderen Schwerpunkt die Bereiche Elektro-Mobilität sowie XXL-Produkte. Hauptsitz des bis heute inhabergeführten Vollsortimenters ist Karlsbad in Baden-Württemberg. Am 2008 hinzugekommenen Standort in Hamburg entwickelt das bundesweit aktive mittelständische Unternehmen neuartige und qualitativ hochwertige Produkte, die technisch und in ihren Ausstattungsdetails weit mehr als eine Grundfunktionalität bieten. Geschäftsführer des Unternehmens sind Maximilian Raab und Rolf Stutz.

www.dietz-reha.de.



Dies ist eine Pressemitteilung von

DIETZ GmbH Reha Produkte

Leseranfragen:

Dietz GmbH

Michael König

Reuteräckerstraße 12

76307 Karlsbad

Tel: 07248-918630

eMail: m.koenig(at)dietz-reha.de

www.dietz-reha.de



PresseKontakt / Agentur:

Die Textausstatter GmbH

Petra Wiese

Königstraße 27

24159 Kiel

Tel.: 0431-5303191-0

E-Mail: pw(at)dietextausstatter.de

www.dietextausstatter.de



Datum: 06.12.2016 - 09:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1432886

Anzahl Zeichen: 2002

Kontakt-Informationen:

Firma: DIETZ GmbH Reha Produkte



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 117 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung