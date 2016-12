Presseeinladung: Spatenstich zum Baubeginn der Erlanger Höfe am Fr. , 16.12.2016 ab 13.30 Uhr

Am Freitag, 16.12.2016, ab 13.30 Uhr begehen Herr Staatsminister Joachim Herrmann sowie Herr Oberbürgermeister Dr. Florian Janik den symbolischen Spatenstich für die „Erlanger Höfe“.



Wasserspiele im Innenhof der Erlanger Höfe

(firmenpresse) - Mit den Erlanger Höfen entwickelt die Unternehmensgruppe Engelhardt auf dem zentral in Erlangen gelegenen, ehemaligen Gossenareal ein neues, innerstädtisches Quartier. Auf dem 3 Hektar großen Gelände entsteht bis Ende 2018 ein nachhaltiger Mix aus modernen Wohngebäuden, Büroflächen, studentischem Wohnen und Business-Apartments inmitten einer großzügigen Grünanlage. Die unter Denkmalschutz stehenden historischen Verwaltungsgebäude der ehemaligen Firma Gossen werden harmonisch integriert. Zudem entsteht ein für die Stadt Erlangen dringend benötigtes Hotel in bester Citylage.



Für diesen Tag ist rund um den Spatenstich der folgende Programmablauf geplant:



• 13.30 Uhr: Eintreffen der Gäste

• 14.00 Uhr: Begrüßung durch Georg Engelhardt, Geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Engelhardt als Projektentwickler

• 14.15 Uhr: Grußworte durch Herrn Oberbürgermeister Dr. Florian Janik

• 14.25 Uhr: Grußworte durch Herrn Staatsminister Joachim Herrmann

• 14.40 Uhr: Festakt „Erster Spatenstich“ mit Fototermin (und Zeit für Interviews mit den anwesenden Ansprechpartnern)

• 15.00 Uhr: Get-together (mit Imbiss und Getränken)



Weiterhin werden anwesend sein:



• Die Geschäftsführer der Fa. Josef Riepl Unternehmen für Ingenieur- und Hochbau GmbH Reinhold Walz sowie der Geschäftsführer MAUSS Bau GmbH & Co. KG Stefan Schulz (bauausführende Firmen)

• Vertreter der Stadt Erlangen

• Architekten und Fachplaner

• Vertriebspartner

• Kunden und somit künftige Bewohner der Erlanger Höfe



Treffpunkt ist direkt am Verkaufsbüro der Erlanger Höfe, Erdgeschoss, Nägelsbachstraße 27. Der Fototermin findet direkt an der Baustelle statt. Für die anschließenden Interviews können auch die Räumlichkeiten des Verkaufsbüros genutzt werden. Für das Get-together mit Imbiss und Getränken laden wir Sie herzlich ins Festzelt am Baustellen-Gelände ein.



Für Ihre Anreise: Sie erreichen die „Erlanger Höfe" optimal mit öffentlichen Verkehrsmitteln über die Bus-Haltestelle "Neuer Markt". Von dort sind es ca. 2 Minuten Fußweg. Falls Sie mit dem Auto kommen, stehen ausreichend Parkplätze auf dem Areal zur Verfügung. Die Einfahrt erfolgt über die die Nägelsbachstraße. Wir bitten Sie in diesem Fall Ihren Presseausweis oder diese Einladung als Legitimation in Ihr Auto zu legen. Da der Termin zum Teil auf der Baustelle stattfindet, empfehlen wir wetterfeste Kleidung sowie festes Schuhwerk.





Wir freuen uns, Sie oder ein Mitglied Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen und bitten Sie herzlich um Ihre Anmeldung bis zum 9.12.2016 über presse(at)baering-co.com.







http://www.ug-e.de



Die inhabergeführte Unternehmensgruppe Engelhardt ist seit 1985 und damit seit mehr als 30 Jahren auf dem deutschen Immobilien- und Kapitalmarkt tätig, seit 1996 primär als Projektentwickler und Bauträger. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine ausgewiesene Expertise im An- und Verkauf, der hochwertigen Sanierung und Entwick-lung von Wohn- und Gewerbeimmobilien und einen hohen Qualitätsanspruch aus. Bis dato wurde ein Gesamtvolumen von etwa 100.000 Quadratmeter Wohnfläche an luk-rativen Standorten entwickelt. Davon sind ca. 54.000 Quadratmeter unter strengen Auflagen der Denkmalschutzbehörden saniert worden. Der Sitz der Unternehmens-gruppe ist in Forchheim

Kommentare zur Pressemitteilung