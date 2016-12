/ New Media & Software

IT & Hardware & Software & TK

Innodisk stellt die Erweiterungskarten für die digitale Eingabe/Ausgabe für Industriesysteme vor

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) TAIPEI, TAIWAN--(Marketwired - 6. Dezember 2016) - Innodisk, serviceorientierter Anbieter von Flash-, Speicher- und Peripherie-Modulen für Industrie- und Embedded-Systeme, hat die Erweiterungskarten für die digitale Eingabe/Ausgabe vorgestellt: die EMUI-0D01-Serie. Mit diesen Erweiterungskarten für die digitale Eingabe/Ausgabe sollen die IoT-Kommunikationsbedürfnisse der Industriesysteme leichter erfüllt werden. Beispiel: Sensor, Alarm und Schalter. Das Design von Immodisks Erweiterungskarten für die digitale Eingabe/Ausgabe entspricht der Industrienorm und ist mit zwei USB-Signaleingängen ausgestattet, die über 4 Ports für programmierbare digitale 32-Bit-Eingangs-/Ausgangssignale verfügt, in denen 4 Sätze von externen Unterbrechungssignalen enthalten sind, um verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Diese Erweiterungskarten der Serie bieten API, das sowohl Windows als auch Linux sowie das Testprogramm und den Beispielcode unterstützen kann. Benutzer können die Funktionsfähigkeit der Karte schnell überprüfen und diese leicht in ihren Anwendungen integrieren. Außerdem unterstützen die Mini-PCIe-Erweiterungskarten für Innodisks USB-Schnittstelle zwei Einbauweisen. Benutzer können sie auf dem Mini-PCIe-Steckplatz installieren. Steht kein weiterer PCIe-Steckplatz auf der Motherboard mehr zur Verfügung, kann sie ebenfalls über die USB-Stiftleiste und die Montagebohrung installiert werden.

"Innodisk bietet ein breites Spektrum von kleinen eingebetteten Lösungen, die den Kunden bei der Erweiterung ihrer Systemanwendungen nützlich sind", sagte Chico Hsiao, Innodisk-Produktleiter der Sparte für Embedded-Peripheriegeräte. "Die Kenntnis der Soft- und Hardwareintegration erleichtert es unserem Forschungs- und Enwicklungsteam, die Nachfrage der Endbenutzer zu erkennen und für die Kunden Werte zu schaffen".

Produktinformationen

Innodisks Erweiterungskartenserie für die digitale Eingabe/Ausgabe ist derzeit erhältlich. Diese Serie verfügt über einen dualen USB-Signaleingang, ein Design auf industrieller Basis, vier Ports für programmierbare digitale 32-Bit-Eingangs-/ Ausgangssignale und bietet zwei flexible Einbauweisen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Innodisk-Vertrieb vor Ort oder besuchen uns auf www.innodisk.com.

Über Innodisk Corporation

Innodisk (Taiwan: 5289) ist ein dienstleistungsorientierter Anbieter für eingebettete Flash- und DRAM-Speicherprodukte und -Technologien. Mit zufriedenen Kunden in den Bereichen Unternehmen, Industrie, Luftfahrt, Verteidigung, Cloud-Speicher und vieles mehr, haben wir zuverlässige Produkte und beispiellosen Service zur Firmenphilosophie erklärt. Damit konnte Innodisk Geräte entwickeln, einschließlich eingebettete Peripherie, die dafür ausgelegt sind, bestehende Lösungen in der Industrie zu übertreffen, etwa Flash-Arrays mit hoher IOPS-Leistung für industrielle und Enterprise-Aufgaben. Auf die erweiterten Geschäftssparten folgen die nächsten Schritte auf unserem Weg zu einem allumfassenden Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen in der Speicherindustrie.

Innodisk wurde 2005 mit Hauptsitz in Taipeh, Taiwan gegründet und verfügt über Verkaufsteams in China, Europa, Japan und den Vereinigten Staaten, um Kunden weltweit unterstützen zu können. Mit reichlich Erfahrung und unangefochtenem Fachwissen in der Speicherindustrie entwickelt Innodisk Produkte von herausragender Qualität, außerordentlicher Leistung, bemerkenswerter Kosteneffizienz und höchster Zuverlässigkeit. Nähere Informationen zu Innodisk finden Sie unter www.innodisk.com

