Consumer Health-Geschäft von Merck fördert verbraucherorientierte, zielgerichtete Innovationen

Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen,

hat einen neuartigen Ansatz für die kooperative Produktentwicklung im

Consumer Health-Geschäft entwickelt. Als Teil der nachhaltigen

Wachstumsstrategie und zur Verbesserung von Gesundheit und

Wohlergehen von Verbrauchern weltweit arbeitet Consumer Health nicht

nur mit medizinischem Fachpersonal, sondern auch Konsumenten zusammen

und nutzt hierbei seine Innovationskraft und digitale Präsenz. Dieser

einzigartige Ansatz basiert auf der kontinuierlichen und engen

Interaktion von Merck Consumer Health mit Verbrauchern und Experten:

So ist Consumer Health dem Verbraucherbedarf immer einen Schritt

voraus und kann zielgerichtete Marken entwickeln, die Wert über ihre

funktionalen Vorteile hinaus bieten. Eine Kombination aus

Funktionalität und emotionaler Markenbindung fördert zudem die

Kundentreue und kann die Marke zur "Lieblingsmarke" aufsteigen

lassen: Dies misst Merck Consumer Health im Rahmen von Interaktion

und Bindung der Kunden an seine Marken.



Der Ansatz



Uta Kemmerich-Keil, President und CEO des Consumer

Health-Geschäfts von Merck, erklärt den neuen Ansatz der kooperativen

Markenentwicklung wie folgt: "Als Unternehmen erlauben Innovation und

digitale Tools es uns, mit Verbrauchern proaktiv und transparent

darüber zu sprechen, was für sie am wichtigsten ist. Unser

Forschungs- und Entwicklungsprozess nutzt unsere digitale Präsenz und

hat ein offenes Ohr für Wünsche und Bedürfnisse der Konsumenten.

Diese Bemühungen haben uns geholfen, unsere Innovationsphilosophie

auf 3 Grundsäulen zu stellen: Produktneuheiten, Überraschung und



spürbare positive Veränderungen im Produktkonzept."



Wenn Merck Consumer Health sich bemüht, auf Wünsche und

Erwartungen der Konsumenten zu reagieren, verlässt sich das Geschäft

auf die konsequente Interaktion mit mehr als 40.000 Verbrauchern und

10.000 medizinischen Fachkräften jährlich im Rahmen eines globalen

Marktforschungsprogramms. Der Dialog wird auch nach Markteinführung

der Produkte über digitale und soziale Medien weitergeführt. Die

kontinuierliche Analyse der Verbrauchererwartungen und ihrer

Rückmeldungen trägt zum nachhaltigen Erfolg des Geschäfts bei.



Beispiele



In Deutschland arbeitet Merck Consumer Health im Rahmen der Marke

Femibion® aktiv mit Verbraucherinnen zusammen: Das Multivitamin ist

für Frauen mit Kinderwunsch, Schwangere und stillende Mütter

bestimmt. Auf verschiedenen digitalen Plattformen unterstützt Merck

Consumer Health Frauen mit zielgerichteten Maßnahmen, die diese schon

vorbereitend für die Gesundheit ihrer Kinder ergreifen können. Über

die Femibion-Facebookseite sahen mehr als 1 Million Menschen das

neueste Femibion-Video und der Dialog mit mehr als 100.000 Followern

auf der Femibion-Facebookseite geht weiter.



In Lateinamerika, wo Neuropathie häufig unterdiagnostiziert

bleibt, wurde Neurobion® mit der Kampagne "Sie müssen nicht mit

Schmerzen leben" eingeführt: Diese nutzte soziale Medien, um

Bewusstsein für Neuropathie und ihre Symptome zu schaffen und

Verbraucher gleichzeitig über die Vorteile von Vitamin B zu

informieren. 267.000 Follower berichteten auf der

Neurobion-Facebookseite über ihre Erfahrungen. Auf der Seite werden

Fragen zur Marke beantwortet und sie informiert über gesunde

Ernährung mit Lebensmitteln mit hohem Vitamin-B-Gehalt. Ebenfalls in

Lateinamerika wurde im Januar 2016 Vivera® eingeführt, ein Produkt

für Magen-Darm-Beschwerden: Dies geschah über eine

Virtual-Reality-Erfahrung, die den Wirkmechanismus demonstrierte und

die Bedeutung der Regeneration der Darmflora nach Durchfall betonte.



In Großbritannien schließlich informiert Seven Seas® Verbraucher

im Rahmen der "True Age"-Kampagne über die Vorteile von

Omega-3-Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen für die effektive

Aufnahme von Nährstoffen durch den Körper. Über Facebook, Twitter und

YouTube wirbt die Marke für eine gesunde Lebensweise und informiert

Verbraucher über richtige Ernährung für Gesundheit und Wohlergehen.

225.000 Menschen folgen der Facebookseite der Marke und bilden eine

Gemeinschaft, in der offene Kommunikation den transparenten und

informativen Dialog ermöglicht.



Uta Kemmerich-Keil kommentierte die digitale Interaktion mit

Verbrauchern und den Innovationsansatz von Consumer Health wie folgt:

"Auch in der Zukunft werden wir die Möglichkeiten der digitalen

Präsenz und Innovation nutzen, um uns mit Verbrauchern auszutauschen

und bei Fragen an die Marken rasch interessante Inhalte

bereitzustellen. Die Beispiele Femibion®, Neurobion®, Vivera® und

Seven Seas® sind für die Interaktion mit Verbrauchern

richtungsweisend und wir freuen uns schon auf zukünftige Gespräche zu

anderen Themen zu Gesundheit und Wohlergehen, die zur Information der

Verbraucher beitragen können."



Über das Consumer Health-Geschäft von Merck



Die Marken des Consumer Health-Geschäfts wie zum Beispiel

Neurobion®, Bion®, Nasivin®, Seven Seas®, Dolo-Neurobion® and

Femibion® sind innovative Marktführer mit wissenschaftlichem

Anspruch, die von Verbrauchern weltweit geschätzt werden. Das

Consumer Health-Geschäft ist mit seinen über 3.800 Mitarbeitern in

über 40 Märkten weltweit tätig. Das Portfolio umfasst Marken mit

einem jährlichen Gesamtumsatzvolumen von rund 1 Mrd. US-Dollar.

Consumer Health ist ein Geschäft des Unternehmensbereichs Healthcare

des Merck-Konzerns, dessen Konzernzentrale in Darmstadt angesiedelt

ist.



Über Merck



Merck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen

in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.

Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien

weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von

biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler

Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung

und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder

LCD-Fernseher. 2015 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz

von 12,85 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische

Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute

Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in

Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.

Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD

Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.



Kommentare zur Pressemitteilung