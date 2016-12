Die Koalition gegen unerlaubten Handel ruft politische Entscheidungsträger zum Kampf gegen den Schwarzhandel mittels der Einrichtung offener Standards für Sendungsverfolgung und -authentifizierung auf

Die Koalition gegen unerlaubten Handel (Coalition Against Illicit

Trade, CAIT) veröffentlicht heute ein neues Whitepaper, mit dem sie

Gesetzgeber dazu auffordert, Empfehlungen für ein System zur

optimalen Sendungsverfolgung und -authentifizierung auszusprechen und

damit Schwarzhandel und Produktfälschungen entgegenzutreten.



Laut jüngsten Erkenntnissen der Europäischen Kommission wurden an

den EU-Außengrenzen 40 Millionen Produkte wegen Verdachts auf

Verstöße gegen Immaterialgüterrechte beschlagnahmt - mit einem

Gesamtwert von knapp 650 Millionen Euro. Diese Produkte bringen nicht

nur europäische Regierungen um wertvolle Steuereinnahmen und geben

Verbrauchern mangelhafte und oftmals gefährliche Produkte in die

Hand, sie stellen auch einen wesentlichen Finanzierungsmechanismus

für das organisierte Verbrechen und sogar den Terrorismus dar.



CAIT besteht aus einigen der erfahrensten europäischen

Logistikkonzerne, deren praktische Erfahrungen dazu beigetragen

haben, die Hemmnisse und Rahmenbedingungen zur Annahme innovativer

Lösungen aufzuzeigen, die den Anforderungen von Unternehmen und

öffentlicher Ordnung entsprechen,.



In ihrem Whitepaper zum Thema "Steuerung und Datenverwaltung für

Systeme zur grenzübergreifenden Sendungsverfolgung und

-authentifizierung" [Governance and Data Management for Cross-Border

Tracking Tracing and Authentication Systems'] legt die Koalition dar,

dass Unternehmen und Behörden beide eine entscheidende Rolle spielen.

Sie geht davon aus, dass eine wesentliche Maßnahme zum Kampf gegen

den Schwarzhandel die Festlegung von Standards für Sendungsverfolgung

und -authentifizierung ist. Diese lassen sich problemlos in den

Geschäftsbetrieb integrieren und garantieren zugleich die

Interoperabilität des Systems über die Versorgungskette über die



Landesgrenzen hinweg.



Dies ist insbesondere deswegen wichtig, weil geschmuggelte Waren

normalerweise mehrere Wirtschaftsbeteiligte betreffen - von

Herstellern bis zu Einzelhändlern - und zahlreiche Grenzen

überschreiten. Ein nationales oder regionales System kann nur dann

Erfolg haben, wenn es mit anderen Systemen weltweit zusammenarbeitet.



Die CAIT-Mitglieder treten dafür ein, dass Hersteller und

Markeninhaber die Möglichkeit haben sollten, wettbewerbsfähige und

innovative Lösungen auszuwählen, die bestmöglich ihren Anforderungen

entsprechen. Diese sollten im Rahmen anerkannter technischer

Standards über verschiedenen Technologieplattformen und Regionen

einsetzbar sein. Sie seien am besten dazu in der Lage möglichst exakt

zu bestimmen, welche Geräte für die von ihnen hergestellten Produkte

geeignet sind, ohne den Fluss von der Produktion über den Vertrieb

hin zum Markt zu unterbrechen.



Thomas Gering, CAIT-Mitglied und President of the Board bei

Nano4U, erklärte:



"Wir sind stolz darauf, die Koalition gegen unerlaubtes Handel zu

unterstützen und an diesem zweiten Whitepaper mitgearbeitet zu haben.

Gerichtsbarkeiten rund um die Welt arbeiten an dem Problem mit

Schmuggelware und gefälschten Produkten und sollten daher erkennen,

welchen Wert eine effiziente Zusammenarbeit mit der Industrie hat.



Gemeinsam mit anderen CAIT-Mitgliedern arbeiten wir kontinuierlich

daran, unsere Technologien weiterzuentwickeln, um Unternehmen und

Behörden möglichst effektiv darin zu unterstützen, die Straftäter im

illegalen Handel zur Strecke zu bringen. Die Regulierungsstandards

sollten Innovation und Wettbewerb auf dem offenen Markt unter

Dienstanbietern zulassen und nicht behindern. Wir hoffen, diese

Informationsschrift erläutert am besten die Motivation für die

Übernahme technischer Standards, die den Anforderungen von Wirtschaft

und öffentlicher Ordnung entsprechen."



Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.coalitionagainstillicittrade.org/



Über CAIT: Mitglieder der Koalition sind Aegate, Atos Worldline,

ArjoSolution, Domino, Essentra, FATA Logistic Systems, Fracturecode,

Nano4U, ScanTrust und Viditrust.







Pressekontakt:

Callum Laidlaw Tel.: +44 203 219 8802

media(at)coalitionagainstillicittrade.org.



Original-Content von: Coalition Against Illicit Trade (CAIT), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Coalition Against Illicit Trade (CAIT)

Datum: 06.12.2016 - 09:01

Datum: 06.12.2016 - 09:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1432895

Anzahl Zeichen: 4790

Kontakt-Informationen:

Firma: Coalition Against Illicit Trade (CAIT)

Stadt: Brüssel





