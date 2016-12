Ausblick 2017: Maschinen- und Anlagenbauer trotz großer Herausforderungen optimistisch / Branche erörterte auf dem Maschinenbau-Kongress der Staufen AG Antworten auf Globalisierung und Digitalisierung

(ots) - Die deutschen Maschinenbauer gehen optimistisch in

das Jahr 2017. Laut dem Branchenverband VDMA zeichnet sich ein Ende

der Stagnation ab. Die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse

sowie der Wandel der Führungskultur in den Betrieben zeigen immer

stärker ihre positive Wirkung. Zusätzlich bestand auf dem

Maschinenbau-Kongress der Staufen AG unter den rund 100

Führungskräften und Branchenexperten darüber Einigkeit, dass

Vernetzung und Digitalisierung enorme Möglichkeiten bieten, sich den

kommenden Herausforderungen erfolgreich zu stellen.



"Trotz der weltweit zu beobachtenden protektionistischen Tendenzen

- Stichwort US-Wahl - gehen wir optimistisch in das Jahr 2017", sagte

Dr. Dietrich Birk, Geschäftsführer des VDMA Baden-Württemberg. Damit

machte er gleich zu Beginn des Kongresses klar, dass der deutsche

Maschinenbau mit seinen mehr als 1 Million Beschäftigten auch

weiterhin ein sehr attraktiver Arbeitgeber bleiben wird.



Dennoch wird sich die Arbeitswelt im Maschinenbau durch

Globalisierung, Digitalisierung und Individualisierung verändern.

"Angesichts eines immer höheren Veränderungstempos gilt es, sich

nicht mehr auf Trends zu verlassen, sondern sich auf den stetigen

Wandel vorzubereiten", so Wilhelm Goschy, Vorstand der

Unternehmensberatung Staufen AG. Der klare Appell des

Lean-Management-Experten: "Unternehmen müssen zu agilen

Organisationen werden, in denen Lernen zur unverzichtbaren

Basiskompetenz gehört - Lean gleich Learn!"



Welche Bedeutung Kommunikation bei solchen kulturellen und

digitalen Transformationsprozessen hat, unterstrich auch Dr. Guido

Hegener, Geschäftsführer der EMAG Maschinenfabrik GmbH, an deren Sitz

in Salach (Kreis Göppingen) der Maschinenbau-Kongress 2016 stattfand.

Er machte dabei klar, dass gerade der kulturelle Wandel ein

fortlaufender Prozess ist. "Der Weg ist das Ziel, und man entdeckt



auf ihm immer wieder neue Themen, die man besser machen kann", so

EMAG-Geschäftsführer Hegener.



Diese These zog sich auch durch die weiteren Workshops und

Vorträge (u.a. Aerzener Maschinenfabrik, PAMA, Alstom, Rolls Royce

und SEW Eurodrive). Der ehemalige VDMA-Geschäftsführer Ulrich

Hermani, der als Senior Advisor der Staufen AG durch den Tag führte,

fasste die Erkenntnisse des Maschinenbau-Kongresses am Ende wie folgt

zusammen: "Um voranzukommen, muss sich der Maschinenbau verändern.

Dieser Wandel erfordert eine neue Unternehmens- und Führungskultur,

um aus den Betrieben lernende Organisation zu machen." Hierzu gehöre

auch, dass Führungskräfte und Mitarbeiter für diese Zukunft fit

gemacht werden müssten. Wichtig sei dabei vor allem eine transparente

Kommunikation aller Maßnahmen und Erwartungen. "Dabei gilt es, die

Möglichkeiten einer vernetzten Welt für neue Formen der Produktion

und Zusammenarbeit konsequent zu nutzen, um am Ende flexible

Unternehmen zu erhalten, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht",

so Hermanis Fazit.



Pressefotos und -grafiken zur Staufen AG finden Sie unter

folgendem Link:

http://www.staufen.ag/de/news-events/presse/pressebilder.html



Über die Staufen AG - www.staufen.ag



Die Staufen AG ist laut der aktuellen Branchen-Studie "Hidden

Champions" Deutschlands beste Lean Management Beratung. Als "Partner

auf dem Weg zur Spitzenleistung" unterstützt das international

operierende Consultinghaus Unternehmen dabei, ihre Wertschöpfungs-

und Managementprozesse zu optimieren sowie Innovations- und

Produktentstehungsprozesse effizient zu machen. Darüber hinaus

entwickeln die Berater als Turnaround- oder Interim-Manager Konzepte

zur Bewältigung von Krisensituationen. Mit der Staufen-Akademie

bietet das Beratungs-Unternehmen zudem zertifizierte,

praxisorientierte Schulungen an. Mehr als 220 Mitarbeiter betreuen

die Kunden an den Standorten Deutschland, Schweiz, Italien, Polen,

Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, China und Brasilien. 2016

wurde die Staufen AG gleich mit zwei renommierten Preisen

ausgezeichnet. So konnte sich das Consulting-Unternehmen bei den

Wettbewerben "Beste Berater" (Brand eins Wissen) und "Best of

Consulting" (Wirtschaftswoche) in die Siegerlisten eintragen.



Weitere Informationen:



STAUFEN.AG

Beratung.Akademie.Beteiligung

Kathrin Kurz

Blumenstr. 5 - D-73257 Köngen

Tel: +49 7024 8056 155

Fax: +49 7024 8056 111

k.kurz(at)staufen.ag

www.staufen.ag







Pressekontakt:

Thöring & Stuhr

Partnerschaft für Kommunikationsberatung

Arne Stuhr

Mittelweg 19 - D-20148 Hamburg

Tel: +49 40 207 6969 83 - mobil: +49 177 3055 194

arne.stuhr(at)corpnewsmedia.de



Original-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Staufen AG

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.12.2016 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1432897

Anzahl Zeichen: 5235

Kontakt-Informationen:

Firma: Staufen AG

Stadt: Köngen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 57 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung