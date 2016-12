Spitzengespräch Ausbildungskonsens NRW am 07.12.2016 mit NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft / Freie Berufe in NRW plus 2,15 Prozent bei dualen Ausbildungsverträgen (FOTO)

Bei den Kammern der Freien Berufe in NRW wurden im

Erhebungszeitraum 1. Oktober 2015 bis 30.September 2016 10.982 neue

Ausbildungsverträge registriert. Dies ist eine Steigerung gegenüber

dem Vorjahreszeitraum um 231 Verträge beziehungsweise 2,15 Prozent.



Der Vorsitzende des Verbandes Freier Berufe im Lande

Nordrhein-Westfalen e. V., Hanspeter Klein, erklärt zum morgigen

Spitzengespräch Ausbildungskonsens NRW mit Ministerpräsidentin

Hannelore Kraft:



"Die Freien Berufe haben erneut sowohl prozentual als auch absolut

die höchsten Zuwächse der gesamten Wirtschaft bei den neu

abgeschlossenen Ausbildungsverträgen in NRW. Daran zeigt sich die

nach wie vor hohe Attraktivität der Ausbildung in den Freien

Berufen."



Die dazugehörige Tabelle finden Sie auch unter www.vfb-nw.de.



Die Freien Berufe in NRW: Kennzahlen und Verbandsprofil



In NRW gibt es 274.000 selbstständige Freiberufler. Das entspricht

einem Drittel aller Unternehmen in NRW. Insgesamt beschäftigen sie in

ihren Apotheken, Büros, Kanzleien und Praxen 730.500 Erwerbstätige.

Darunter fallen 636.300 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte,

29.200 Auszubildende und 65.000 mitarbeitende,

nichtsozialversicherungspflichtige Familienangehörige. Der VFB NW

vertritt als Dachorganisation 37 Kammern und Verbände der Freien

Berufe in NRW, darunter Apotheker, Ärzte, Fahrlehrer,

Grafik-Designer, Ingenieure, Notare, Patentanwälte, Rechtsanwälte,

Restauratoren, Steuerberater, Tierärzte, Tonkünstler,

Wirtschaftsprüfer und Zahnärzte.







