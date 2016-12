In der Stadt sind Apotheken lukrativer

(ots) - In Deutschland sind Apotheken meist dort, wo Ärzte

sind. Die Kombination aus Festvergütung für Arzneiabgabe und Beratung

sowie Niederlassungsfreiheit für Apotheken trägt dazu bei:

Verschreibende Ärzte erhöhen den Gewinn. Zur flächendeckenden

Versorgung - auch auf dem Land - trägt das aber nicht zwingend bei.

Will man die Ansiedlung von Apotheken in dünnbesiedelten Regionen

fördern, liegt der Schlüssel in der Ansiedlung von Ärzten und einer

besseren Honorierung von Nacht- und Notdienst. Auch Versandapotheken

sind jetzt schon ein unverzichtbarer Baustein in der Versorgung auf

dem Lande.



Deutsche Apotheker erhalten eine Festvergütung pro Arzneipackung

und wenige Prozente vom Arzneimittelpreis als Vergütung. Nacht- und

Notdienste werden extra bezahlt. Das bedeutet, je mehr Kunden, desto

mehr Umsatz. Durch die Niederlassungsfreiheit für die Apotheken

ziehen sie in die begehrten Lagen nahe bei Ärztehäusern. Am Preis der

verschreibungspflichtigen Medikamente selbst dürfen die Apotheker

derzeit nichts ändern. Somit können Apotheken Effizienzvorteile nicht

an Verbraucher und Krankenkassen weitergeben.



In der aktuellen Diskussion um Rabatte auf

verschreibungspflichtige Medikamente, die derzeit nur ausländische

Versandapotheken gewähren dürfen, wird oft wie folgt argumentiert:

Sollte die Festpreisregelung für Medikamente in Deutschland

aufgehoben werden, ist die Versorgung gefährdet. Bereits dem

Europäischen Gerichtshof (EUGH), fehlten für diese Behauptung die

Beweise. Das Argument baut eher auf Emotionen und ist so alt wie

alle den Apothekenmarkt betreffenden Reformen. Wir haben heute etwa

so viele Apotheken wie 1990. Wer einen Preiswettbewerb bei

verschreibungspflichtigen Medikamenten - am besten mit

Höchst-preisen - zulässt, entkoppelt die Abhängigkeit der Apotheke

von der in der Nähe liegenden Arztpraxis, weniger



wettbewerbsintensive Lagen auf dem Lande würden attraktiver werden

und man würde somit auch die gute Beratung in die Fläche bringen.

Denn die Beratung wird in Deutschland, entgegen der Praxis in manch

anderem EU-Land, nicht gesondert honoriert.







