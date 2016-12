Die richtige Pflege im Winter/

Was die Haut bei kühlen Temperaturen braucht

(ots) - Bei Temperaturen von weniger als acht Grad

stellen die Talgdrüsen größtenteils ihre Arbeit ein - der Schutzfilm

der Haut wird porös. Durch trockene Winterluft und

Temperaturunterschiede zwischen drinnen und draußen verliert die Haut

zudem an Feuchtigkeit. Marie-Luise Wipperfürth,

pharmazeutisch-technische Assistentin in einer Apotheke in Aachen,

rät im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau"daher zu Seren und

Ampullen. Diese Beauty-Konzentrate - etwa mit Hyaluronsäure,

Meeresmineralien, Avocado- oder Sojaöl - füllen die hauteigenen

Wasserspeicher auf. "Verteilen Sie morgens und abends ein paar

Tropfen auf Gesicht, Hals und Dekolleté. Darüber eine Gesichtscreme

für trockene Haut geben, eine reichhaltige Wintercreme oder eine

Cold-Cream." Rückfettend und nährend wirken Zutaten wie Mandelöl,

Sheabutter, Linolsäure, Ceramide und Omega-Fettsäuren. Da die Haut im

Winter Feuchtigkeit verliert, empfiehlt es sich, viel zu trinken. "Am

besten warmes Wasser", rät Wipperfürth. Vermeiden sollte man zu

häufiges Duschen und zu intensive Gesichtspflege - denn dabei werden

schützende Fette aus der äußeren Hautschicht gelöst, und die Haut

verliert ihre Barrierefunktion.



Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12/2016 A liegt in den

meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung

an Kunden abgegeben.







Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau



