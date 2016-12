Schulverpflegung aktuell: DNSV vergibt 2017 erstmalig "Goldener Teller Wissenschaft"

(ots) - Das DNSV lobt jährlich einen Goldenen Teller als

Wissenschaftspreis für eine Masterarbeit oder eine Dissertation aus,

die an der Universität Vechta zum Thema Verbraucher- und

Ernährungsbildung eingereicht wird. Mit dem Wissenschaftspreis des

DNSV sollen in Vechta entstandene hervorragende Leistungen in

Wissenschaft und Forschung zielgerichtet gefördert werden.



Start: 2017, erste Vergabe zum 11. Kongress SV in Berlin

(10.November 2017). Preis ist dotiert mit 700EUR für die Masterarbeit

und bei einer Dissertation zzgl. Einem Druckkostenzuschuss von

500EUR. Auf der Basis der individuellen Bewerbung begutachtet eine

Jury (4 Mitglieder von der Universität und dem Vorsitzenden des DNSV)

die eingereichten Arbeiten und wählt unter Ausschluss des Rechtsweges

eine Masterarbeit oder Dissertation aus und schlägt sie dem DNSV für

den Preis vor. Sollte keine der eingereichten Arbeiten den Ansprüchen

genügen wird kein Preis in diesem Jahr vergeben.



Die Jury: Dr. Michael Polster, Vorsitzender Deutsches Netzwerk

Schulverpflegung (DNSV) e.V., Prof. Dr. Michael Ewig, Vizepräsident

für Forschung und Nachwuchsförderung, Professor für Biologie und ihre

Didaktik, Prof. Dr. Christine Meyer, Professorin für Soziale Arbeit

im Lebenslauf, Prof. Dr. Marco Rieckmann, Professor für

Hochschuldidaktik, Schwerpunkt Schlüsselkompetenzen und Prof. Dr.

Steffen Wittkowske, Leiter des Kompetenzzentrums Schulverpflegung

(KZSV) an der Universität Vechta, Professor für Didaktik des

Sachunterrichts. Bewerbung für 2017 bis zum 15. September 2017 an die

Jury.







