rbb exklusiv: Saleh: Rot-Rot-Grün in Berlin Modell für Bund

(ots) - Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Berliner

Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, sieht die geplante Landesregierung auch

als Modell für den Bund.



Deswegen sei Rot-Rot-Grün in Berlin "zum Erfolg verdammt", sagte

Saleh am Dienstag im rbb-Inforadio. SPD, Linke und Grüne müssten nun

an einem Strang ziehen.



"Es geht jetzt ums Ganze: Reinhängen, Arbeiten, Rackern für die

Stadt und das Beste daraus machen," so Saleh.



Zur partei-internen Vergabe der Senatorenposten sagte Saleh, es

sei die Aufgabe des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD),

sich "seine Mannschaft" auszusuchen.



Unabhängig von Personen gebe es eine Aufgabe, die alle gemeinsam

wahrnehmen müssten und woran die SPD auch gemessen werde: "Wir müssen

Vertrauen wieder holen bei den Berlinerinnen und Berlinern."



Bis dahin sei es aber "ein langer Weg", so Saleh.







