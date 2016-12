Die Orthopädische Hausapotheke - Hilfe finden bei Arthrose und Schmerzen (FOTO)

(ots) -

- "Die Orthopädische Hausapotheke" gibt Patienten neue Strategien an

die Hand

- Buch in drei Bänden bietet Hilfe bei Arthrose und Schmerzen



Praktisch, übersichtlich und nützlich bei Rückenschmerzen,

Gelenkproblemen und Muskelbeschwerden: "Die Orthopädische

Hausapotheke®", neu erschienen in drei Bänden, gibt Betroffenen

wirkungsvolle Strategien an die Hand, um sich in vielen Fällen

Operationen und dauerhafte Einnahme von Medikamenten zu ersparen.



Ein Jahr hat der Berchtesgadener Heilpraktiker, Schmerztherapeut,

Dozent und Autor Burkhard Hock in sein jüngstes Projekt investiert,

um ein Buch zu schreiben, das genau den Bedürfnissen von Schmerz- und

Arthrosepatienten entspricht und ihnen die Ursache(n) für ihre

Probleme erklärlich macht. Herausgekommen sind drei Bände, jeweils

mehr als 400 Seiten stark, um Problembereiche möglichst tiefgreifend

aufzulösen: Band I - Von den Zehen bis zur Hüfte, Band II - Vom

Kreuzbein bis zum Kiefer (Wirbelsäule inklusive), Band III - Von den

Fingern bis zur Schulter.



Mit jedem zu kurzen Muskel, erklärt Hock, steigt der Innendruck in

dem Gelenk, das dieser überspannt, "und damit die Gefahr, an Arthrose

zu erkranken". Sein Ziel: Muskeln, die beweglich und dynamisch sind

und damit der Gesundheit des Menschen optimal dienlich.



In den Kapiteln geht es immer wieder um:



- Welche Bewegungen sollte ein gesundes Gelenk machen können?

- Ist es nicht optimal beweglich: Welche Dehnungsübungen helfen?

- Ist es sogar instabil: Welche Kräftigungsübungen geben ihm wieder

Halt?

- "Gut zu wissen": Zusätzliche Informationen bringen Mehrwert



Der für den Autor wichtigste Test: Jeder kann mit einfachen Mitteln

erkennen lernen, ob sein Becken schief steht, Hauptursache für

Probleme im gesamten Muskel- und Knochensystem.



Burkhard Hock: Die Orthopädische Hausapotheke® in drei Bänden,



gebunden, jeweils über 400 Seiten, viele Abbildungen



ISBN 978-3-9453680-2-2 (Band I)

ISBN 978-3-9453680-3-9 (Band II)

ISBN 978-3-9453680-4-6 (Band III)

ISBN 978-3-9453680-5-3 (Band I-III)



Je Band 38,80 EUR, alle drei zusammen 99,-- EUR



www.verlagdergesundheit.com/oha







Pressekontakt:

Burkhard Hock

Verlag der Gesundheit

Gartenau 15

83471 Berchtesgaden

T 08652/948900

office(at)verlagdergesundheit.com



Original-Content von: Verlag der Gesundheit, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Verlag der Gesundheit buecher3dflach.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.12.2016 - 09:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1432911

Anzahl Zeichen: 2729

Kontakt-Informationen:

Firma: Verlag der Gesundheit buecher3dflach.jpg

Stadt: Berchtesgaden





Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung