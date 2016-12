Neue AddOns für SAP Logistik

abilis führt SAP Advanced Logistics ein

(PresseBox) - Mit zahlreichen neuen Erweiterungen für den SAP Logistikbereich startet das SAP- und IT-Systemhaus abilis GmbH aus Karlsruhe ins Jahr 2017. Mit SAP Advanced Logistics by abilis stellt das Unternehmen besonders für mittelständische Betriebe nützliche kleinere und größere SAP AddOns zur Verfügung.

Bereits seit Jahren entwickelt abilis Zusatzlösungen für SAP-Systeme. Mit Advanced Logistics by abilis bündelt der SAP-Dienstleister die jahrelange Erfahrung des Beraterteams im Logistikbereich. Es handelt sich um eine Sammlung von Lösungen, die die Optimierung verschiedenster Bereiche der Supply Chain ermöglicht.

Ob der Fokus aktuell auf der Beseitigung von Bottlenecks im Produktionsprozess, der Verbesserung der Stammdatenqualität in der Disposition, der Realisierung einer mehrstufigen Verfügbarkeitsprüfung im Vertrieb oder der Automatisierung von Einkaufsprozessen liegt, Advanced Logistics by abilis bietet maßgeschneiderte Tools für jedes dieser Szenarien sowie zahlreicher weiterer.

Sämtliche beinhalteten Module haben dabei hauptsächlich das Ziel der Kostenreduzierung. Sei dies durch die Automatisierung bestehender Prozesse, eine Prozessstraffung aufgrund verbesserter Stammdaten, die Reduzierung von Beständen oder einer Beschleunigung der Entscheidungsfindung durch ein verbessertes Monitoring der Prozesse.

Darüber hinaus erhebt Advanced Logistics by abilis den Anspruch, die Zeiten der Informationsbeschaffung in SAP drastisch zu reduzieren. Sämtliche Auswertungstransaktionen sollen die für den jeweiligen Bereich notwendigen Informationen übersichtlich und möglichst auf einen Blick darstellen und Absprünge in alle relevanten Transaktionen zur Verfügung stellen. Sofern möglich, bieten die Simulationsläufe die Möglichkeit, die Auswirkungen einzelner Änderungen zu simulieren und deren Folgen einschätzen zu können.



Durch den modularen Aufbau von Advanced Logistics by abilis bezahlen Interessierte lediglich die Lösungen, die im Moment benötigt wird. Die Auslieferung erfolgt schnell und unkompliziert mittels Transportauftrag. Sofern künftig weitere Module eingeführt werden sollen, ist dies selbstverständlich genauso problemlos möglich wie die kundenindividuelle Anpassung einzelner Module.

Erfahren Sie mehr auf www.sap-logistik-mittelstand.de



Die abilis GmbH mit Sitz in Stutensee bei Karlsruhe ist seit ihrer Gründung im Jahr 2006 SAP- und IT-Komplettdienstleister. Das Unternehmen ist aus der IT des Anlagen- und Maschinenbauer IWKA AG (heute KUKA AG) hervorgegangen und auf die Fertigungsindustrie im deutschen Mittelstand spezialisiert. abilis ist VDMA-Mitglied, zertifizierter SAP-Gold-Partner und SAP-Value Added Reseller.

Das Leistungsportfolio des Unternehmens beinhaltet SAP-Beratung sowie die Entwicklung mittelstandsorientierter SAP-Ergänzungsprodukte. Darüber hinaus bietet abilis umfangreiche IT-Hosting-Services im eigenen Rechenzentrum sowie Managed Services und Cloud-Lösungen.

abilis ist Mitglied der Initiative "Cloud Services Made in Germany" und unterstreicht damit seinen Anspruch an Sicherheit für Kunden und Partner.





