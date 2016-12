Forsa-Umfrage: Deutsche zeigen hohe Spendenbereitschaft / So erkennen Spender seriöse Organisationen

(ots) - Drei Viertel aller Deutschen können sich aktuell

vorstellen, für den guten Zweck zu spenden. Zu diesem Ergebnis kommt

eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag des gemeinnützigen Analyse-

und Beratungshaus PHINEO. Spender sollten genau hinsehen, wem sie ihr

Geld anvertrauen.



Eine repräsentative Forsa-Umfrage aus dem November 2016 bestätigt:

76 Prozent der Deutschen können sich aktuell vorstellen, für den

guten Zweck zu spenden. Die meisten der rund 620.000 gemeinnützigen

Organisationen in Deutschland leisten herausragende Arbeit und gehen

sorgsam mit den ihnen anvertrauten Geldern um. Aber natürlich gibt es

auch schwarze Schafe. Spender sollten genauer hinschauen, wenn eine

Organisation ihnen keine Zeit zum Nachdenken gibt oder sofort eine

Fördermitgliedschaft unterschrieben werden soll. Unseriöse

Organisationen nutzen oft gefühlsbetontes Werbematerial und setzen

auf das schlechte Gewissen.



"Eine Spende ist eine Herzensangelegenheit, aber sie sollte

trotzdem mit Verstand geschehen", erklärt Dr. Andreas Rickert,

Vorstandsvorsitzender der PHINEO gAG. "Vor einer Entscheidung sollten

sich Spender ausreichend informieren, um zu wissen, was mit ihrem

Geld passiert."



Tipps für Spender:



- 7 Merkmale unseriöser Spendenorganisationen:

http://www.phineo.org/themen/unserioese-organisationen-erkennen

- 8 Tipps, damit die Spende ankommt:

http://www.phineo.org/themen/richtig-spenden

- Spendenorganisationen im Transparenz-Test:

http://www.phineo.org/themen/spendenorganisationen-im-test





- Forsa-Ergebnis im Detail: http://ots.de/gAuUj



- Zahlen & Fakten zum Spendenmarkt und dem gemeinnützigen Sektor in

Deutschland: http://ots.de/N5zCc







